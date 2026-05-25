Paris Saint-Germain-Stürmer Randal Kolo Muani zieht überraschend in die Türkei? Fenerbahce und Juventus mischen im Poker mit

Randal Kolo Muani, einst als Mega-Star der Zukunft galt, steht bei Paris Saint-Germain vor dem Aus. Fenerbahce und Juventus mischen im Poker mit, um den Stürmer zu verpflichten.

Randal Kolo Muani (27) steht bei Paris Saint-Germain endgültig vor dem Aus – zieht es ihn jetzt überraschend in die Türkei? Wie das türki sche Portal "fanatik.com.tr" berichtet, beschäftigt sich Fenerbahce intensiv mit dem französisch en Nationalspieler.

Demnach will der Traditionsklub zeitnah Gespräche über einen Transfer aufnehmen. Fenerbahce sucht Verstärkung für die Offensive – und sieht in Kolo Muani offenbar die perfekte Lösung. Dabei galt der Angreifer einst als Mega-Star der Zukunft. Erst 2023 hatte PSG unglaubliche 95 Millionen Euro an Eintracht Frankfurt überwiesen – bis heute Rekordablöse für die Hessen.

Doch in Paris wurde Kolo Muani nie glücklich. Unter Trainer Luis Enrique spielte er kaum eine Rolle, verlor schnell seinen Stammplatz. Es folgten Leihen zu Juventus Turin und Tottenham Hotspur. Der große Durchbruch blieb allerdings aus.

Besonders die Saison bei den Spurs verlief enttäuschend: In 30-Spielen gelangen dem Franzosen nur ein Tor und eine Vorlage. Tottenham plant deshalb offenbar keine feste Verpflichtung. PSG sucht daher nach einer endgültigen Lösung. Obwohl Kolo Muani noch bis 2028 unter Vertrag steht, wollen die Franzosen den Stürmer offenbar unbedingt von der Gehaltsliste bekommen.

Medienberichten zufolge fordert PSG eine Ablöse von nur 30 Millionen Euro – also einen Bruchteil des Preises, den die Pariser für ihn gezahlt hatten. Neben Fenerbahce mischt auch Juventus wieder im Poker mit. Die Italiener kennen Kolo Muani bereits aus seiner früheren Leihe und sollen erneut über ein Leihgeschäft mit Kaufoption nachdenken. Oder kommt es ganz anders?

Zuletzt berichtete die italienische Zeitung "Gazzetta dello Sport", dass derJuve Konkurrenz macht. Kolo Muani könnte als Ersatz für Klub-Legende Mohamed Salah (33) geholt werden, hieß es im Bericht. Klar ist nur: In Paris hat der frühere Frankfurt-Star keine Zukunft mehr. Die Frage ist nur noch, wo seine Karriere jetzt den nächsten Anlauf nimmt





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