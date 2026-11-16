Pierre Ferracci von Paris FC äußert Zweifel an einem Umzug des PSG aus dem Prinzenpark. Obwohl das Stadion ein möglicher Nachfolger wäre, lehnen PSG-Boss Al-Khelaifi und neuer Präsident Antoine Arnault ein Szenario ab.

Die Zukunft des legendären Prinzenpark -Stadions in Paris bleibt weiterhin ungewiss, da Interessen an einer Nutzung durch andere Akteure auf breite Ablehnung stoßen. Pierre Ferracci, der langjährige Präsident und jetzige Ehrenpräsident von Paris FC, hat in der Radiosendung RMC After Foot seine Position zu diesem komplexen Thema dargelegt. Obwohl Paris FC eine historische Verbindung zum Spielort unterhält und das Areal physisch nah liegt, schätzt Ferracci die Wahrscheinlichkeit einer Übernahme oder eines nahen Nachbarschaftsverhältnisses als extrem gering ein. Seine Aussagen verdeutlichen die tiefe Verstrickung des Stadions in die wirtschaftlichen und politischen Interessen der Stadtverwaltung und der führenden Klubfunktionäre.

Widerstand gegen einen Umzug oder Verkauf

Pierre Ferracci machte in seinem Interview deutlich, dass er an eine Veränderung des Status quo wenig glaubt. Er führte aus, dass auch Antoine Arnault, der aktuelle Präsident des Vereins, nicht an ein solches Szenario denkt. Ebenso wenig sei damit zu rechnen, dass Nasser Al-Khelaifi, der Chef des Paris Saint-Germain, den eingeschlagenen Weg verlässt. Ferraccis Skepsis ist dabei fundamental, da sie sich auf die klare Positionierung der Verantwortlichen stützt. Ein Verkauf des Stadions an den Klub oder eine Nutzung durch Paris FC wird von der Führungsebene des Paris Saint-Germain kategorisch abgelehnt, was die Spekulationen über eine kurze Distanz als Nachfolger weitestgehend entkräftet.

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Historische Verbindungen und räumliche Nähe

Die Debatte wird durch die historische Einheit der beiden Vereine gespeist, die sich im Jahr 1972 trennten. Ursprünglich waren Paris Saint-Germain und Paris FC ein einziger Klub, was eine besondere Verbindung zum Prinzenpark begründet. Paris FC hat seine eigene Geschichte an diesem Ort begonnen, was Pierre Ferracci betonte, um die emotionale Bedeutung nicht zu vergessen. Derzeit trägt Paris FC seine Heimspiele im Stade Jean-Bouin aus, das sich nur rund 44 Meter vom Prinzenpark entfernt befindet. Dieses Stadion fasst knapp 20.000 Zuschauer und gilt für Ferracci neben dem Stade Vélodrome als eines der schönsten Stadien Frankreichs. Die physische Nähe macht Paris FC zwar zum logischen Nachfolger, doch die wirtschaftlichen und strategischen Hindernisse sind hoch.

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Streit über Eigentum und Erweiterungspläne

Der Grund für die Unsicherheit liegt in einem jahrelangen Konflikt zwischen dem Verein und der Stadt Paris. Der Prinzenpark befindet sich im Eigentum der Stadt, während Paris Saint-Germain lediglich Mieter ist. Nasser Al-Khelaifi strebte lange Zeit den Kauf der Arena an, um sie nach den eigenen Vorstellungen auszubauen. Das Ziel war es, die Kapazität von aktuell rund 48.500 Zuschauern deutlich zu erhöhen, wobei Pläne für bis zu 70.000 Plätze diskutiert wurden. Diese Modernisierung hätte jedoch enorme finanzielle Mittel erfordert. Die frühere Bürgermeisterin Anne Hidalgo lehnte den Verkauf jedoch kategorisch ab, was die Erweiterungspläne des Klubs blockierte. Die Stadt wollte das historische Wahrzeichen nicht verkaufen, was die Spannungen zwischen Klubführung und Verwaltung verschärfte.

Öffentliche Ankündigung und alternative Standorte

Im Februar 2024 kündigte Nasser Al-Khelaifi öffentlich an, dass man den Prinzenpark verlassen wolle. Diese Ankündigung markierte einen Wendepunkt in der Strategie des Paris Saint-Germain. Da ein Ausbau vor Ort politisch unmöglich ist und der Kauf durch die Stadtverwaltung blockiert wird, sucht der Verein nach Lösungen, die seine Einnahmen steigern. Als Alternativen zu einem Neubau am historischen Ort werden seitdem verschiedene Projekte geprüft. Dazu gehören unter anderem Pläne für Neubauten in den Orten Massy und Poissy. Diese Standorte ermöglichen es dem Verein, die gewünschten Kapazitäten zu erreichen, ohne in den Widerstand der Pariser Stadtverwaltung zu laufen. Die Entscheidung über den genauen neuen Standort ist noch nicht final getroffen, doch die Abkehr vom Prinzenpark scheint durch die öffentlichen Aussagen der Führungsspitze und der Ehrenpräsidiums festzusteigen.