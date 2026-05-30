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Paris Saint-Germain verteidigt seinen Champions-League-Titel

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Paris Saint-Germain verteidigt seinen Champions-League-Titel
Paris Saint-GermainFC ArsenalChampions-League
📆30/05/2026 20:28:00
📰SPORTBILD
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Paris Saint-Germain hat den FC Arsenal im Champions-League-Finale geschlagen und seinen Titel verteidigt. Trainer Luis Enrique hat sich über das Siegergefühl ausgelassen und betont, dass die Mannschaft wichtiger ist als der einzelne Spieler.

Paris Saint-Germain hat den FC Arsenal im Champions-League -Finale geschlagen und hat damit seinen Titel verteidigt. Nach einem 1:1 nach Verlängerung ging es ins Elfmeterschießen, wo PSG mit 4:3 triumphierte.

Trainer Luis Enrique hat sich nach dem Spiel über das Siegergefühl ausgelassen und betont, dass die Mannschaft wichtiger ist als der einzelne Spieler. Er hat auch seine eigene Leistung gewürdigt und sich über den frühen Rückstand und die Schwierigkeit des Spiels gegen Arsenal geäußert. Der zweite Champions-League-Titel für PSG in Folge ist ein großes Ereignis, und die Mannschaft ist sehr stolz darauf.

Luis Enrique hat auch lobend über seine eigene Leistung gesprochen und sich über die Hilfe der Mannschaft geäußert, die ihm zum Erfolg verholfen hat

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Paris Saint-Germain FC Arsenal Champions-League Trainer Luis Enrique Mannschaft

 

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