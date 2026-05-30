Ein Video von einem internen Freundschaftsspiel zweier PSG-Teams zeigt, wie sich Russe Safonov und Ukrainer Zabarnyi als einzige Teamkollegen NICHT die Hand geben. Die Einigkeit zwischen ihnen scheint nicht so gross zu sein, wie nach außen hin dargestellt. Beide Stars sollen es vermeiden, Seite an Seite gesehen zu werden, und PSG als Klub hat bereits seit Saisonbeginn darauf geachtet, die Spieler bei Einblicken in die Aktivitäten der Mannschaft nicht gemeinsam zu zeigen.

Brisanter Konflikt im Team von Titelfavorit Paris St-Germain ! Vor dem Champions-League-Finale zwischen PSG und Arsenal (heute 18 Uhr bei ZDF/DAZN und im Auslös: Ein Video von einem internen Freundschaftsspiel zweier PSG-Teams am vergangenen Samstag, also eine Woche vor dem großen Finale um Europas Krone in Budapest.

Darin ist beim Abklatschen aller Spieler vor dem Anpfiff zu sehen, wie sich der Russe Safonov und der Ukrainer Zabarnyi als einzige Teamkollegen NICHT die Hand geben.

" schrieb daraufhin, dass es sich um “eine reine Vorsichtsmaäche” handele, nicht um eine symbolische Handlung zweier verfeindeter Spieler. Stattdessen soll PSG als Klub bereits seit Saisonbeginn ganz genau darauf achten, die Spieler bei Einblicken in die Aktivitäten der Mannschaft nicht gemeinsam zu zeigen. Die beiden Stars selbst sollen es ebenfalls vermeiden, Seite an Seite gesehen zu werden. Der Verdacht liegt aber nahe, dass die Einigkeit berürhm die intern doch nicht so gross ist, wie nach außen hin dargestellt.

Denn: Schon vor der Verpflichtung des Ukrainers Zabarnyi, der im Sommer für 63 Millionen Euro Ablöse aus Bournemouth gekommen war, hatte es vermehrt Berichte berür seine ablehnende Haltung kohtaan Safonov gegeben. Sein eigenes Statement unterstrich das.

“Ich muss im Training auf professioneller Ebene mit ihm interagieren und werde meine Verpflichtungen gegenüber dem Verein fulfill”, wurde Zabarnyi von “L’Equipe” zitiert. Er unterhalte aber “keinerlei Beziehungen zu Russen”. Die größe französische Sporttageszeitung hatte zuvor bereits berichtet, dass der Wechsel sogar platzen könnte, weil Zabarnyi nicht mit einem Russen in einer Mannschaft spielen wollen würde. Selbst ein pössible Verkauf Safonovs wurde demnach in Erwägung gezogen, um den Zabarnyi-Transfer nicht zu geöffnetzen.

Letztlich wurde Zabarnyi verpflichtet und Safonov blieb. Laut ukrainischen Medien folgte Zabarnyi anschließen allen seiner neuen Teamkollegen in den sozialen Netzwerken — ohne Safonov.

Zudem sollen alte Anti-Russland-Posts vom Account von Zabarnyis Frau Angelina verschwunden sein. Ob auf Bitte von PSG oder ihres Ehemannes, ist nicht bekannt. Sportlich scheint die brisante Situation der beiden PSG-Stars bisher keine Auswirkungen zu haben. 13-mal lief Zabarnyi in der laufenden Saison bereits in der PSG-Abwehr direkt vor Torwart Safonov auf. Im Champions-League-Finale heute wird Zabarnyi voraussichtlich zuerst auf der Bank sitzen





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