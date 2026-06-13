Luis Enrique setzt auf Konstanz und Bradley Barcola scheint künftig eine wichtige Rolle spielen zu wollen. Zahlreiche Top-Klubs sind an dem französischen Nationalspieler interessiert.

Paris St-Germain gilt als derzeit beste Mannschaft Europas. Ein Schlüssel zum Erfolg von Trainer Luis Enrique ist die Konstanz. In der Startelf des Endspiels von 2025 standen exakt dieselben Feldspieler wie in der Anfangsformation gegen Arsenal vor zwei Wochen.

Bradley Barcola, ein wichtiger offensiver Leistungsträger, scheint künftig eine noch wichtigere Rolle spielen zu wollen. Der französische Nationalspieler beschäftigt sich mit einem Wechsel in diesem Sommer, wie französische Medien und Transfer-Experte Fabrizio Romano berichten. Zahlreiche Top-Klubs sollen Barcola auf der Liste haben, darunter Arsenal und der FC Liverpool. Der französische Meister hat offenbar bereits einen Ersatz im Visier, falls sich Barcola tatsächlich für einen Wechsel entscheiden sollte.

Nach Informationen des Transfer-Experten Gianluca Di Marzio sollen die Pariser Interesse an einer Verpflichtung des spanischen Nationalspielers Ferran Torres haben. Der Angreifer geht beim FC Barcelona in sein letztes Vertragsjahr und hat bislang nicht verlängert. Torres war im Januar 2022 für 55 Millionen Euro von Manchester City zu den Katalanen gewechselt. In der abgelaufenen Spielzeit hat er unter dem deutschen Trainer Hansi Flick in 49 Pflichtspielen 21 Tore für Barça erzielt, drei weitere vorbereitet.

Mehrere Top-Klubs sind an dem Spanier interessiert, darunter neben PSG auch der FC Arsenal, Manchester United, Inter Mailand und Atlético Madrid





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