Paris St. Germain verteidigt Champions-League-Titel im Elfmeterkrimi gegen Arsenal

Paris St. Germain gewinnt das Champions-League-Finale in Budapest mit 5:4 nach Elfmeterschießen gegen Arsenal London. Kai Havertz trifft früh, Ousmane Dembélé gleicht per Elfmeter aus. Arsenals Gabriel verschießt den entscheidenden Strafstoß.

Die Könige Europas kommen weiterhin aus Paris. Frankreichs Fußball-Gigant Paris St. Germain hat seinen Champions-League-Titel erfolgreich verteidigt. Im packenden Finale von Budapest besiegte PSG Arsenal London nach einem dramatischen Elfmeterschießen mit 5:4.

Die reguläre Spielzeit endete 1:1. Bereits nach 303 Sekunden brachte Kai Havertz die Gunners in Führung, nachdem er einen Abpraller im Mittelfeld erlief und den Ball aus spitzem Winkel links unter die Latte hämmerte. Es war sein vierter Treffer im sechsten Saisoneinsatz. Kurz vor der Pause vergab der Deutsche die Chance auf das 2:0 (45.

+3). In der zweiten Halbzeit glich Ousmane Dembélé per Foulelfmeter zum 1:1 aus. Der Ballon-d'Or-Gewinner verwandelte sicher und brachte den Titelverteidiger zurück ins Spiel. In der Verlängerung fielen keine weiteren Tore, sodass das Elfmeterschießen entscheiden musste.

Dort bewahrte PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma die Nerven, während Arsenals Gabriel den entscheidenden Strafstoß verschoss. Der Jubel bei den Parisern war grenzenlos - Lucas Beraldo und Desire Doue ließen ihrer Freude freien Lauf. Für Kai Havertz, der 2021 mit Chelsea bereits die Champions League gewonnen hatte, platzte der Traum vom erneuten Titel mit Arsenal. Der Ex-Leverkusener hatte vor zwei Wochen mit seinem Siegtreffer gegen Burnley den ersten Premier-League-Titel für Arsenal seit 22 Jahren gesichert.

Dabei begann die Saison für ihn mit einer schweren Knieverletzung und fast einem halben Jahr Pause. Nach dem geplatzten Champions-League-Traum richtet sich sein Fokus nun auf die WM mit dem DFB-Team. Für Ousmane Dembélé war es die Krönung einer herausragenden K.o. -Phase: Doppelpack im Viertelfinale gegen Liverpool, Doppelpack beim 5:4-Spektakel gegen Bayern sowie sein Tor im Halbfinal-Rückspiel.

Im Finale musste er angeschlagen vom Platz. Trainer Luis Enrique feierte seinen dritten Champions-League-Triumph nach 2015 mit Barcelona und 2025 mit PSG gegen Inter Mailand. Damit zog er mit Trainerlegenden wie Bob Paisley, Zinédine Zidane und Pep Guardiola gleich. Mit einem Kaderdurchschnittsalter von unter 24 Jahren könnte PSG den europäischen Fußball auf Jahre dominieren.

Der Sieg unterstreicht die Dominanz von Paris St. Germain in der Königsklasse. Bereits im Viertelfinale hatte man den FC Liverpool ausgeschaltet, im Halbfinale folgte ein dramatisches 5:4 gegen Bayern München. Die Mannschaft von Luis Enrique zeigte dabei nicht nur spielerische Klasse, sondern auch außergewöhnliche Moral. Besonders bemerkenswert war die Entwicklung junger Talente wie Warren Zaïre-Emery oder Bradley Barcola, die zu Schlüsselspielern reiften.

Arsenal hingegen muss die nächste Enttäuschung verdauen. Die Mannschaft von Mikel Arteta hatte eine starke Saison gespielt, aber im entscheidenden Moment die Nerven verloren. Für Kai Havertz persönlich war es dennoch eine denkwürdige Spielzeit: Erst die langwierige Verletzung, dann das Comeback, der Premier-League-Titel und nun das Champions-League-Finale. Der deutsche Nationalspieler wird sicherlich gestärkt in die WM-Vorbereitung gehen.

Das Endspiel in Budapest wird als eines der spannendsten in die Geschichte eingehen - mit einem verdienten Sieger aus Paris, der seine Vormachtstellung in Europa eindrucksvoll untermauerte





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