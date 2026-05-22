Parité in den Parlamenten fordert 50% Frauen im Bundestag

Der Verein Parité in den Parlamenten fordert angesichts der aktuellen Reform des Wahlrechts eine paritätische Regelung für 50% Frauen im Bundestag. Zu den Erstunterzeichnenden zählen namhafte zivilgesellschaftliche Akteure wie der Deutsche Frauenrat, UN Women Deutschland und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB).

Der Verein Parité in den Parlamenten, operatives Zentrum der von Prof. Dr. Rita Süssmuth initiierten großen zivilgesellschaftlichen Initiative ParitätJetzt, fordert angesichts der aktuellen Reform des Wahlrechts eine paritätische Regelung für 50 % Frauen im Bundestag.

Zu den Erstunterzeichnenden zählen namhafte zivilgesellschaftliche Akteure wie der Deutsche Frauenrat, UN Women Deutschland, die Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen, das Bundesforum Männer - Interessenverband für Jungen, Männer und Väter e. V., der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), ver.di, der Sozialverband Deutschland (SoVD), die Berliner Erklärung sowie weitere Organisationen und Einzelpersonen.

Hintergrund ist, dass mehr als die Hälfte der Bevölkerung Deutschlands weiblich ist, aber im Bundestag werden Entscheidungen von mehr als doppelt so vielen Männern wie Frauen getroffen - und das seit Inkrafttreten des Grundgesetzes am 23. Mai 1949. Der Staat verpflichtet sich durch Art. 3 Abs. 2 GG, die Gleichberechtigung - und damit die gleichberechtigte politische Teilhabe von Frauen - zu fördern und bestehende Nachteile zu beseitigen.

Die Unterrepräsentanz von Frauen ist ein gravierender Nachteil für Frauen in Deutschland, weil damit ihre Lebensrealität kaum Einfluss auf die Gestaltung unserer Gesellschaft hat. Zudem haben Frauen durch die männerdominierte Politik erschwerte Bedingungen der Teilhabe. Die ehemalige Bundestagspräsidentin Prof. Dr. Rita Süssmuth sagte dazu: Ein Parlament, das nicht die Realität unseres Landes widerspiegelt, verliert an Glaubwürdigkeit. Deshalb startet unsere Petition am 23.

Mai 2026: Keine halbe Demokratie: 50 % Frauen im Bundestag! ParitätJetzt! In Vorbereitung ist zudem ein bundesweiter Aktionstag am 24. Juni 2026, unter anderem mit einer Protestaktion vor dem Bundestag um 11 Uhr. Details unter: https://paritaetjetzt.d





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