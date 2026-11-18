Am Park-and-Ride-Platz Friedberg-West fehlen morgens Parkplätze, während die Straßenbahnlinie 6 nach Augsburg immer wieder ausfällt.

Der Park-and-Ride-Platz in Friedberg-West ist morgens derzeit so voll wie selten. Autofahrerinnen und Autofahrer suchen zwischen den Reihen nach einer freien Parkbucht, andere stellen ihre Fahrzeuge seitlich an der Fahrbahn ab. Viele Pendlerinnen und Pendler wollen von dort mit der Straßenbahn nach Augsburg fahren, doch die Linie 6 fällt laut Betroffenen immer wieder aus.

Wer den Park-and-Ride-Platz als Umstieg nutzt, ist auf die Straßenbahn angewiesen. Die Stadtwerke Augsburg äußerten sich auf Anfrage zu den häufigen Ausfällen auf der Linie 6 und erklärten die Hintergründe.

Also read Neueröffnung noch 2026: Die Küche im Traditionshaus Kussmühle in Friedberg wird zukünftig italienisch

Volle Parkplätze und wiederholte Ausfälle auf Linie 6

Der Park-and-Ride-Platz in Friedberg-West ist derzeit oft randvoll, weil alle Parkbuchten belegt sind. Die Probleme auf der Strecke nach Augsburg sind nach Schilderungen von Pendlerinnen und Pendlern kein Einzelfall.

Betroffene haben die Ausfälle auch dem Fahrgastverband Pro Bahn gemeldet. Ein Blick in Online-Fahrplanauskünfte bestätigt diese Berichte, denn dort ist regelmäßig am Vormittag zu lesen, dass Verbindungen entfallen.

Advertisement

Wer vom Park-and-Ride-Platz in Friedberg-West mit der Straßenbahn nach Augsburg will, wird demnach immer wieder mit Ausfällen konfrontiert. Die Lage verschärft sich dadurch, dass viele Menschen auf diese Verbindung angewiesen sind.

Stadtwerke Augsburg nennen Gründe für Ausfälle

Die Stadtwerke Augsburg erklären, dass Fahrtenausfälle auf der Linie 6 ebenso wie auf allen anderen Straßenbahnlinien möglich sind. Entscheidend seien die Verfügbarkeit von Fahrzeugen und Personal.

Das Verkehrsunternehmen teilte mit, die Zahl der Ausfälle im Gesamtsystem schwanke stark. Ursachen seien unter anderem kurzfristige Erkrankungen des Fahrpersonals sowie der Ausfall von Fahrzeugen nach Unfällen oder akuten technischen Störungen, die zunächst behoben werden müssen.

Die Stadtwerke Augsburg sehen laut eigener Aussage keine außergewöhnlichen Nachfragespitzen auf der Linie 6 durch den Schienenersatzverkehr. Einige Fahrzeuge seien im morgendlichen Schüler- und Berufsverkehr gut besetzt, in aller Regel aber nicht überfüllt.

Advertisement

Lange Fahrzeuge sollen mehr Kapazität bringen

Auf der Linie 6 setzen die Stadtwerke Augsburg nach eigenen Angaben nicht mehr die relativ kleinen Fahrzeuge des Typs GT6 ein, die bis vor Kurzem genutzt wurden. Stattdessen fahren zunehmend lange Fahrzeuge.

Nach Darstellung des Verkehrsunternehmens erhöht sich derzeit schrittweise die Kapazität auf der Linie 6 durch den Einsatz der langen Fahrzeuge. Für Fahrgäste, die vom Park-and-Ride-Platz in Friedberg-West aus nach Augsburg fahren, soll dies eine spürbare Verbesserung bringen.

Mehrere Eltern setzen ihre Kinder am Park-and-Ride-Platz ab, damit diese mit der Straßenbahnlinie 6 zu ihren weiterführenden Schulen in Augsburg fahren können. Die starke Auslastung des Platzes zeigt, dass diese Route weiterhin stark gefragt ist.