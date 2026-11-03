Parkdepot Mittenwald: 30 Euro Strafe bei 90 Minuten Tageslimit

Parkgäste in Mittenwald müssen mit überraschenden 30 Euro Bußgeldern rechnen, wenn ihre Parkzeiten am selben Tag kumuliert werden, obwohl das Limit pro Besuch höher erscheint.

Autobesucher in Mittenwald in Bayern sehen sich mit ungewohnten Hürden im lokalen Parksystem konfrontiert, die zu erheblichen Unklarheiten und finanziellen Einbußen führen. Betroffene berichten von Ärger über die automatische Kennzeichenerfassung und überraschende Zahlungsaufforderungen, während viele Parkregeln zuvor gänzlich unbekannt waren. Dies betrifft insbesondere die strenge Auslegung der tagesweisen Gesamtparkdauer durch den Betreiber Parkdepot, der kürzlich für nationale mediale Aufmerksamkeit sorgte.

Kumulation der Parkzeiten im Tagesverlauf

Das System des Parkplatzbetreibers Parkdepot addiert alle Parkvorgänge innerhalb eines Kalender-tages (0 bis 23.59 Uhr) zusammen, statt das Limit pro einzelnen Einkaufsbummel zu betrachten. Eine Kundin, über die T-Online berichtete, parkte an einem einzigen Tag zweimal auf dem kameraüberwachten Parkplatz. Ihr erster Einkauf dauerte 57 Minuten, der zweite Aufenthalt belief sich auf 55 Minuten. Die Summe dieser beiden Aufenthalte ergab eine Gesamtzeit von 1 Stunde und 52 Minuten.

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Der geltende Vertrag erlaubt jedoch maximal 90 Minuten Parkdauer pro Tag. Da diese Grenze überschritten wurde, sah sich die Frau einer Vertragsstrafe in Höhe von 30 Euro ausgesetzt. Das System setzt die verbrauchte Zeit beim Verlassen des Parkplatzes nicht zurück auf null, was für neue Kunden oft als tückisch empfunden wird. Wer morgens bereits 60 Minuten parkte, verfügt am Nachmittag nur noch über eine Restkapazität von 30 Minuten.

Rechtliche Bewertung durch Verbraucheranwalt

Verbraucheranwalt Arndt Kempgens äußerte sich gegenüber BILD verwundert über die Praxis und stuft die Klausel als unwirksam ein, da sie den Kunden völlig überrascht. Nach seiner Ansicht ahne kein Kunde, dass mehrere kurze Aufenthalte kumuliert werden. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) definiert eine Klausel als überraschend, wenn sie von den berechtigten Erwartungen des Vertragspartners erheblich abweicht und dieser vernünftigerweise nicht mit einer solchen Regelung rechnen musste.

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Der durchschnittliche Supermarktkunde interpretiert die Angabe "maximale Parkdauer 90 Minuten" in der Regel so, dass er bei jedem einzelnen Einkauf höchstens 90 Minuten stehen darf. Diese intuitive Interpretation steht in klarem Widerspruch zur strengen tagesweisen Abrechnung des Parkdepot. Kempgens verweist darauf, dass eine solche Abweichung von der üblichen Erwartungshaltung rechtlich problematisch ist und die Wirksamkeit der vertraglichen Regelung in Frage stellt.

Konsequenzen und Verhaltenshinweise für Parkgäste

Experten raten dringend davon ab, die Forderungen des Betreibers einfach zu ignorieren, da dies zu weiteren rechtlichen Schritten führen kann. Die Transparenz der Regelung wird kritisch hinterfragt, da viele Fahrer nicht wissen, dass ihr Fahrzeug an mehreren Tagen hintereinander oder innerhalb desselben Tages streng überwacht und kumuliert wird. Die automatische Erfassung des Kfz-Kennzeichens dient hierbei als technische Grundlage für die präzise Zeitmessung und die anschließende Abrechnung.

Für Kunden in Mittenwald und anderen Standorten mit diesem System bedeutet dies, dass eine sorgfältige Planung der Parkzeiten unerlässlich ist. Es lohnt sich, den genauen Zeitpunkt des ersten Parkens im Blick zu behalten und alle weiteren Fahrten entsprechend zu timen. Wer die 90 Minuten überschreitet, muss mit einer schnellen Abrechnung und der fälligen Strafe rechnen, da das System keine manuelle Intervention oder Ausnahmeregelungen für einzelne Einkäufe vorsieht.