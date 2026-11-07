Parkgebühren in Bietigheim-Bissingen steigen drastisch ab 2027

Die Stadt Bietigheim-Bissingen erhöht die Parkgebühren in allen fünf Parkhäusern ab Januar 2027 erheblich, um Einnahmen zu generieren, bleibt im bundesweiten Vergleich jedoch günstig.

Die Stadt Bietigheim-Bissingen hat eine grundlegende Veränderung der Parktarife für alle städtischen Parkanlagen angekündigt. Diese Maßnahme betrifft fünf Garagen im gesamten Stadtgebiet und zielt darauf ab, die kommunalen Einnahmen deutlich zu steigern. Die Erhöhung tritt planmäßig im Januar 2027 in Kraft und markiert ein Ende einer jahrzehntelangen Preispolitik.

Preiseinbruch seit 1983

Bisher war das Parkhaus in der Löchgauer Straße für seine extrem niedrigen Gebühren bekannt. Seit dem Jahr 1983 stiegen die Preise dort nur minimal an. Zu Zeiten der D-Mark betrugen die Kosten pro Stunde lediglich 20 Pfennig. Nach der Einführung des Euro lag der Preis bei 10 Cent. Viele Autofahrer nannten den Standort daher das billigste Parkhaus Deutschlands. In den vergangenen Jahrzehnten blieb der Tarif weitgehend stabil, obwohl Inflation und gestiegene Lebenshaltungskosten überall zuschlugen.

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Strategischer Wechsel

Rathaussprecherin Anette Hochmuth erklärte gegenüber BILD, dass die Stadt früher mit den niedrigen Preisen in direkte Konkurrenz zum Breuningerland Ludwigsburg trat. Ziel war es, den eigenen Einkaufsstandort zu stärken und Besucher in die Fußgängerzone zu locken. Heute sieht die Verwaltung dies anders, da die Stadt im aktuellen Jahr rund 20 Millionen Euro an Einnahmen verloren hat. Die Suche nach neuen Finanzierungsquellen hat zur Entdeckung der städtischen Parkflächen als Einnahmequelle geführt.

Verzehnfachung der Tarife

Ab Januar 2027 soll der Preis pro Stunde in allen fünf Garagen auf 1 Euro steigen. Das entspricht einer Anhebung um 900 Prozent im Vergleich zum bisherigen Tarif. Trotz dieser massiven Erhöhung bleibt Bietigheim-Bissingen im Vergleich zu anderen Städten im Süden Deutschlands ein günstiger Standort. Das teuerste Parkhaus in Stuttgart, das Gerber-Center, verlangt derzeit 4,50 Euro pro Stunde. Selbst der günstigste Tarif in Stuttgart, etwa im Bohnenviertel, liegt bei 2,50 Euro pro Stunde.

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Chancen für Sparfüchse

Autofahrer haben dennoch die Möglichkeit, die neuen hohen Tarife zu umgehen. Das Parkhaus an der Löchgauer Straße bietet weiterhin Rabattmöglichkeiten. Wer sein Fahrzeug nach 18 Uhr abgestellt, zahlt nur die Hälfte des regulären Preises. Dieser Hinweis gilt als wichtige Information für Pendler und Besucher, die ihr Budget im Blick behalten wollen. Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass diese Regel vielen Kunden helfen wird, die Kosten im Rahmen zu halten.

Standortfaktoren

Die Lage des betroffenen Parkhauses ist entscheidend für die Attraktivität der Stadt. Es befindet sich in unmittelbarer Nähe einer belebten Fußgängerzone. In diesem Bereich sind Geschäfte, Arztpraxen und das Rathaus der Kreisstadt mit 43.354 Einwohnern angesiedelt. Die Nähe zum Rathaus macht den Standort besonders für Behördengänge interessant. Die Entscheidung der Stadt ist Teil einer breiteren Strategie, die städtischen Flächen besser zu monetarisieren. Damit reagiert die Verwaltung auf den seit Jahren spürbaren Druck im kommunalen Haushalt.