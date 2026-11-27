Parkscheibe im Auto, Uhrzeit stimmt – trotzdem drohen in Berlin 40 Euro Bußgeld
Wer in Berlin mit einer falschen Parkscheibe parkt, riskiert ein Bußgeld. Die Vorschriften sind streng geregelt. Bezirke und Polizei bestätigen die harte Umsetzung.
Wer in Berlin mit einer falschen Parkscheibe parkt, riskiert ein Bußgeld. Die Vorschriften sind streng geregelt. Bezirke und Polizei bestätigen die harte Umsetzung.in der Stadt verbunden.
Doch wer mit dem Auto anreist und seine Parkscheibe verwendet, sollte tunlichst darauf achten, dass diese auch exakt der Norm entspricht. Denn: Allein schon eine pinke statt der üblichen blauen Parkscheibe reicht aus, um ein Knöllchen in Höhe von 20 Euro zu kassieren, wie die Polizei gegenüber dieser Redaktion bestätigte. Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns.
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