Die Partei von Ministerpräsident Nikol Paschinjan hat bei der Parlamentswahl in Armenien die Führung inne, nachdem erste Teilergebnisse vorliegen. Paschinjans Zivilvertrags-Partei erhielt knapp 57 Prozent der Stimmen, das Bündnis Starkes Armenien erhielt gut 22 Prozent. Der ehemalige Präsident Robert Kotscharjan und die Partei Wohlhabendes Armenien schafften ebenfalls den Einzug ins Parlament. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 59 Prozent.

Bereits registriert? Bei der richtungsweisenden Parlamentswahl in Armenien liegt die Partei von Ministerpräsident Nikol Paschinjan ersten Teilergebnissen zufolge klar in Führung. Wie die zentrale Wahlkommission am Sonntagabend nach Auszählung der Stimmzettel in 7,4 Prozent der Wahllokale mitteilte, kommt Paschinjans Zivilvertrags-Partei auf knapp 57 Prozent.

Das Bündnis Starkes Armenien seines pro-russischen Herausforderers Samwel Karapetjan erhielt demnach gut 22 Prozent der Stimmen.des ehemaligen Präsidenten Robert Kotscharjan und die Partei Wohlhabendes Armenien schafften ebenfalls den Einzug ins Parlament. Kotscharjans Bündnis Armenien kam demnach auf acht Prozent, Wohlhabendes Armenien erzielte knapp fünf Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben der Wahlkommission bei knapp 59 Prozent.

Paschinjan will den Kaukasusstaat der EU annähern und hat die Beziehungen zu den USA vertieft, die Beteiligung seines Landes an einem von Russland geführten Sicherheitsbündnis hat er dagegen auf Eis gelegt. Herausforderer Karapetjan kritisierte Paschinjans Kurs als „rücksichtsloses Vorpreschen“ in Richtung Westen. Moskau reagiert zunehmend verärgert über den prowestlichen Kurs des Landes.

Kreml-Chef Wladimir Putin verglich die -Ambitionen Armeniens zuletzt mit dem pro-westlichen Kurs der Ukraine, der seiner Ansicht nach zum Auslöser des russischen Angriffskrieges 2022 wurde: Das „ukrainische Szenario“ habe mit dem Versuch Kiews begonnen, der EU beizutreten, sagte Putin im Mai





sternde / 🏆 31. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Armenia Parlamentswahl Nikol Paschinjan Starkes Armenien Kreml-Chef Wladimir Putin Ukraine Russland USA EU Kaukasusstaat Civil Contracts Party Starkes Armenia Wohlhabendes Armenien Robert Kotscharjan Samwel Karapetjan Wahlbeteiligung Kurs Vorpreschen West Russland USA EU Kreml-Chef Wladimir Putin Ukraine Russland USA EU Kaukasusstaat Civil Contracts Party Starkes Armenia Wohlhabendes Armenien Robert Kotscharjan Samwel Karapetjan Wahlbeteiligung Kurs Vorpreschen West Russland USA EU Kreml-Chef Wladimir Putin Ukraine Russland USA EU Kaukasusstaat Civil Contracts Party Starkes Armenia Wohlhabendes Armenien Robert Kotscharjan Samwel Karapetjan Wahlbeteiligung Kurs Vorpreschen West Russland USA EU Kreml-Chef Wladimir Putin Ukraine Russland USA EU Kaukasusstaat Civil Contracts Party Starkes Armenia Wohlhabendes Armenien Robert Kotscharjan Samwel Karapetjan Wahlbeteiligung Kurs Vorpreschen West Russland USA EU Kreml-Chef Wladimir Putin Ukraine Russland USA EU Kaukasusstaat Civil Contracts Party Starkes Armenia Wohlhabendes Armenien Robert Kotscharjan Samwel Karapetjan Wahlbeteiligung Kurs Vorpreschen West Russland USA EU Kreml-Chef Wladimir Putin Ukraine Russland USA EU Kaukasusstaat Civil Contracts Party Starkes Armenia Wohlhabendes Armenien Robert Kotscharjan Samwel Karapetjan Wahlbeteiligung Kurs Vorpreschen West Russland USA EU Kreml-Chef Wladimir Putin Ukraine Russland USA EU Kaukasusstaat Civil Contracts Party Starkes Armenia Wohlhabendes Armenien Robert Kotscharjan Samwel Karapetjan Wahlbeteiligung Kurs Vorpreschen West Russland USA EU Kreml-Chef Wladimir Putin Ukraine Russland USA EU Kaukasusstaat Civil Contracts Party Starkes Armenia Wohlhabendes Armenien Robert Kotscharjan Samwel Karapetjan Wahlbeteiligung Kurs Vorpreschen West Russland USA EU Kreml-Chef Wladimir Putin Ukraine Russland USA EU Kaukasusstaat Civil Contracts Party Starkes Armenia Wohlhabendes Armenien Robert Kotscharjan Samwel Karapetjan Wahlbeteiligung Kurs Vorpreschen West Russland USA EU Kreml-Chef Wladimir Putin Ukraine Russland USA EU Kaukasusstaat Civil Contracts Party Starkes Armenia Wohlhabendes Armenien Robert Kotscharjan Samwel Karapetjan Wahlbeteiligung Kurs Vorpreschen West Russland USA EU Kreml-Chef Wladimir Putin Ukraine Russland USA EU Kaukasusstaat Civil Contracts Party Starkes Armenia Wohlhabendes Armenien Robert Kotscharjan Samwel Karapetjan Wahlbeteiligung Kurs Vorpreschen West Russland USA EU Kreml-Chef Wladimir Putin Ukraine Russland USA EU Kaukasusstaat Civil Contracts Party Starkes Armenia Wohlhabendes Armenien Robert Kotscharjan Samwel Karapetjan Wahlbeteiligung Kurs Vorpreschen West Russland USA EU Kreml-Chef Wladimir Putin Ukraine

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Parlamentswahl: Wahltag in Armenien beginnt mit FestnahmenIn Armenien wird über den künftigen Kurs des Landes abgestimmt. Der zunehmende Druck aus Moskau führt zu einem scharfen Wahlkampf und eskaliert in ersten Festnahmen am Wahltag selbst.

Read more »

Bombenalarm und Festnahmen während der Parlamentswahl in Armenien data-manual=titleEs ist eine Richtungswahl: Regierungschef Paschinjan will das Land zum EU-Beitritt führen, prorussische Oppositionspolitiker wollen das verhindern. data-manual=googleTeaserText

Read more »

Parlamentswahl in Armenien: Verliert Russland seinen Einfluss im Südkaukasus?In Armenien wird ein neues Parlament gewählt. Die Abstimmung gilt als Richtungsentscheidung zwischen Russland und der EU. ZDFheute live

Read more »

Parlamentswahl: Prowestliche Regierung liegt bei Wahl in Armenien vornArmenien wird ersten Hochrechnungen nach der Parlamentswahl zufolge seinen prowestlichen Kurs Richtung EU fortsetzen. Regierungschef Paschinjan kann demnach weiterregieren.

Read more »