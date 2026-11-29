Spanien steht vor einem möglichen Rechtsruck: Konservative und Ultrarechte könnten bei der Parlamentswahl gemeinsam die Mehrheit erringen. Erstmals seit Francos Tod 1975 wäre damit eine Rechtsaußen-Partei an der Zentralregierung beteiligt.

In Spanien wird mit großer Spannung das Ergebnis der Parlamentswahl erwartet. Die Wahl vom Sonntag könnte einen Rechtsruck bedeuten – und das Ende der achtjährigen Amtszeit des linksgerichteten Regierungschefs Pedro Sánchez.

Umfragen zufolge könnten die konservative Oppositionspartei Partido Popular und die ultrarechte Partei Vox zusammen auf eine absolute Mehrheit kommen. Die beiden Parteien, die bereits in mehreren spanischen Regionen zusammen regieren, könnten damit eine Regierungskoalition bilden. Es wäre eine Zäsur in der spanischen Geschichte: Erstmals seit dem Tod von Diktator Francisco Franco im Jahr 1975 könnte wieder eine Rechtsaußenpartei in der Zentralregierung in Madrid mitregieren. Derweil zeichnet sich bei der Parlamentswahl eine Rekordbeteiligung ab.

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Bis 18.00 Uhr gaben am Sonntag rund 68 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, wie das Innenministerium mitteilte. Das war der höchste Wert seit Beginn der Veröffentlichung entsprechender Zwischenstände im Jahr 1986. Die Wahllokale in Spanien schließen um 20.00 Uhr.