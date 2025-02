Parmesan mit dem Nudel-Trick vor Schimmel schützen

Lernen Sie, wie Sie Ihren Parmesan länger frisch halten können, indem Sie einen einfachen Trick mit Nudeln anwenden.

Parmesan ist ein beliebter Hartkäse, der oft zu italienischen Nudelgerichten serviert wird. Er ist in Supermärkten in geriebener Form und als Käseblock erhältlich. Wer den Parmesan als großes Stück kauft und ihn nicht zeitnah verbraucht, kennt das Problem: Bei falscher Aufbewahrung beginnt er schnell zu schimmeln. Schimmelpilze bilden sich leicht in feuchter Umgebung, und dies gilt auch für Käse.

Um den Parmesan länger haltbar zu machen, sollte man verhindern, dass er mit zu viel Feuchtigkeit in Berührung kommt. Hierbei kann ein einfacher Trick helfen: Eine Handvoll trockene Nudeln mit dem Parmigiano in eine verschließbare Tüte oder Box geben. Die rohen Nudeln ziehen die Feuchtigkeit an und sorgen so für eine trockene Umgebung.Sollten sich bereits Schimmelflecken auf dem Parmesan gebildet haben, kann er unter Umständen noch gegessen werden. Da es sich bei Parmesan um einen Hartkäse handelt, kann man den Schimmel mit einem Messer großzügig entfernen. Dies funktioniert allerdings nur bei kleinen, oberflächlichen Schimmelflecken oder Schimmel am Rand. Sind hingegen mehrere Stellen betroffen, können sich die Sporen bereits im Inneren ausgebreitet haben. In diesem Fall sollte der Käse entsorgt werden.





