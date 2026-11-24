In Ingolstadt sind vier Einrichtungen mit politischen Parolen beschmiert worden. Die Polizei vermutet die Täter in der linken Szene.

Die Fassaden mehrere Einrichtungen in Ingolstadt, unter anderem von den Parteihäusern von CSU und SPD, sind in der Nacht auf Montag mit Parolen beschmiert worden.

Die Fassaden mehrere Einrichtungen in Ingolstadt, unter anderem von den Parteihäusern von CSU und SPD, sind in der Nacht auf Montag mit Parolen beschmiert worden.die Fassaden zweier Parteieinrichtungen am Unteren Graben, ein Gebäude der Regierung von Oberbayern in der Elisabethstraße sowie die Mauer der ehemaligen Haftanstalt in der Sebastianstraße mit roter Farbe und Parolen beschmiert. Das teilt das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit.

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Die einzelnen Taten stehen nach derzeitiger Bewertung der Ermittler in einem thematischen Zusammenhang und werden demnach dem linksmotiviertem Spektrum zugesprochen. Das Fachkommissariat für Staatschutz der Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Beobachtungen, die im Zusammenhang mit den geschilderten Fällen stehen könnten, unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden.