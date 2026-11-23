Die Partnachklamm in Garmisch-Partenkirchen erhöht ab April 2027 die Eintrittspreise für auswärtige Besucher, um die Massen zu steuern. Einheimische profitieren weiterhin von ermäßigten Tarifen.

Die Partnachklamm in Garmisch-Partenkirchen, eine der bekanntesten Naturattraktionen Bayerns, passt ihre Ticketpreise an die gestiegene Besucherzahl an. Ab April 2027 steigt der Eintrittspreis für auswärtige Erwachsene von zehn auf 15 Euro. Diese Maßnahme dient der besseren Steuerung der Besucherströme in der engen Schlucht.

Massiver Anstieg der Besucherzahlen in der Schlucht

Die Popularität der Naturanlage hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen, was die Infrastruktur vor große Herausforderungen stellt. Im Jahr 2010 verzeichnete die Partnachklamm noch rund 240.000 Besucher. Seit 2023 steigt diese Zahl auf jährlich rund eine halbe Million Besucher an. Diese massive Zunahme führt insbesondere an Wochenenden und in den Ferien zu überfüllten Pfaden.

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Bereits im Jahr 2026 bildeten sich zeitweise Warteschlangen von rund 250 Metern Länge an den Kassen. Die hohen Andruckmachten waren so groß, dass der Ticketverkauf unterbrochen werden musste, um die Sicherheit in der engen Schlucht zu gewährleisten. Die Engstellen auf den schmalen Pfaden stellen ein ständiges Problem dar und führen regelmäßig zu massiven Stauphasen.

Dualitätsstrategie bei den Eintrittspreisen

Bürgermeister Daniel Schimmer begründet die neue Preispolitik damit, dass Einheimische die lokale Infrastruktur bereits über ihre Steuern mitfinanzieren. Für Menschen mit Wohnsitz in Garmisch-Partenkirchen bleibt der Eintrittspreis daher niedrig. Einheimische unter 18 Jahren zahlen weiterhin nur 1 Euro.

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Bewohner der umliegenden Gemeinden profitieren nicht von dieser speziellen Ermäßigung. Die reduzierten Tarife gelten ausschließlich für Personen, die ihren offiziellen Wohnsitz in der Gemeinde Garmisch-Partenkirchen haben. Für auswärtige Besucher bleibt der Preis von 15 Euro nach Ansicht der Gemeindevertretung dennoch vertretbar, da es sich um eine der größten touristischen Attraktionen der Region handelt.

Wettbewerb um die beliebtesten Ausflugsziele

Die Partnachklamm zählt neben der Zugspitze zu den beliebtesten Ausflugszielen in der Gegend. Die Zugspitze, Deutschlands höchster Berg, wird laut Angaben der Bayerischen Zugspitzbahn jährlich von rund 600.000 Menschen besucht. Im Vergleich dazu verzeichnet die Schlucht zwar weniger Besucher, die hohe Dichte auf engem Raum sorgt jedoch für ähnliche logistische Probleme wie am Berg.

Die Gemeinde Garmisch-Partenkirchen nutzt die Preiserhöhung als Instrument, um die Besucherströme stärker zu regulieren. Ziel ist es, die体验qualität für alle Besucher zu verbessern und die Belastung für die natürliche Umgebung sowie die lokale Infrastruktur zu reduzieren. Die Maßnahme soll dazu beitragen, dass der Besuch der Schlucht auch in Zukunft sicher und genießbar bleibt.

Ergänzende Souvenir-Kollektion geplant

Neben der Anpassung der Eintrittspreise plant die Gemeinde zudem die Einführung einer eigenen Souvenir-Kollektion. Diese Fanartikel sollen das Logo der Partnachklamm tragen und sind im Onlineshop sowie an der Kasse vor Ort erhältlich. Das Angebot wird vielfältig gestaltet sein.

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Zu den neuen Produkten gehören unter anderem T-Shirts, Mützen und Regenjacken. Aber auch praktische Gegenstände wie Taschenlampen und Flaschen werden Teil der Kollektion sein. Diese Erweiterung des Angebots zielt darauf ab, den touristischen Wert der Partnachklamm weiter zu steigern und den Einwohnern sowie Besuchern eine Möglichkeit zu bieten, ihr Erinnerungsstück an den Besuch direkt vor Ort zu erwerben.