Im Sommer ist es meist recht einfach, ein leckeres Getränk zu finden. Im Winter scheinen sich die Ideen auf eingefleischte Klassiker zu beschränken. Hier gibt es eine kleine Auswahl.

- Im Sommer ist es meist recht einfach, ein leckeres Getränk zu finden. Im Winter scheinen sich die Ideen auf eingefleischte Klassiker zu beschränken. Hier gibt es eine kleine Auswahl.

In diesem Sommer waren es wohl wieder einmal vorwiegend Sarti-Spritz, Aperol-Spritz, Limoncello-Spritz - oder auch einfach nur ein fränkisches, kaltes Bier. Jetzt steht aber die kalte Saison bevor. Aber auch in dieser Zeit gibt es einige leckere Getränke, die sich leicht selbst machen lassen. Die sommerliche Variante des Aperol mit Sekt gibt es nämlich auch in warm - also perfekt für einen Willkommensdrink für Gäste.

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Gemeint ist einEinen wahren Klassiker gibt der Glühwein her. Er muss nicht immer mit Alkohol hergestellt werden und auch bei der Menge und Auswahl der Gewürze kannst du bei der Herstellung variieren. Es gibt aber ein Grundrezept, das vor allem aus Nelken, Rum, Orangen, Zimt und Anis besteht - und natürlich aus Wein. Zwar fangen die Weihnachtsmärkte nach und nach an.