Lange Zeit bestand Christian Lells Leben nur aus 'Partys, Drogen, Champagner und Immobilien'. Wie der ehemalige Spieler des FC Bayern nun in einer RTLZWEI-Sendung erzählte, habe es dafür einen traurigen Grund gegeben.

- Lange Zeit bestand Christian Lells Leben nur aus"Partys, Drogen, Champagner und Immobilien". Wie der ehemalige Spieler des FC Bayern nun in einer RTLZWEI-Sendung erzählte, habe es dafür einen traurigen Grund gegeben.

Mit dem FC Bayern München gewann Christian Lell zweimal das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal, später verschlug es ihn in die spanische Liga. Sein Privatleben verlief jedoch lange Zeit turbulent, wie der 42-Jährige in der Vergangenheit bereits mehrfach offenlegte. Auch im RTLZWEI-Format"Der Promihof" äußerte sich Lell nun zu den schweren Zeiten, die hinter ihm liegen.

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Im Gespräch mit seinen Mitstreitern erinnerte er sich in der aktuellen Folge der Show an"eine sehr wilde Phase" und erzählte:"Ich habe mich sehr stark in Drogen verloren.