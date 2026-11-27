'Partys, Champagner und Immobilien': Ex-Bayern-Profi hat sich 'sehr stark in Drogen verloren'
Lange Zeit bestand Christian Lells Leben nur aus 'Partys, Drogen, Champagner und Immobilien'. Wie der ehemalige Spieler des FC Bayern nun in einer RTLZWEI-Sendung erzählte, habe es dafür einen traurigen Grund gegeben.
- Lange Zeit bestand Christian Lells Leben nur aus"Partys, Drogen, Champagner und Immobilien". Wie der ehemalige Spieler des FC Bayern nun in einer RTLZWEI-Sendung erzählte, habe es dafür einen traurigen Grund gegeben.
Mit dem FC Bayern München gewann Christian Lell zweimal das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal, später verschlug es ihn in die spanische Liga. Sein Privatleben verlief jedoch lange Zeit turbulent, wie der 42-Jährige in der Vergangenheit bereits mehrfach offenlegte. Auch im RTLZWEI-Format"Der Promihof" äußerte sich Lell nun zu den schweren Zeiten, die hinter ihm liegen.
Im Gespräch mit seinen Mitstreitern erinnerte er sich in der aktuellen Folge der Show an"eine sehr wilde Phase" und erzählte:"Ich habe mich sehr stark in Drogen verloren.
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