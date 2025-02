Partytipps für Nürnberg und Erlangen - Donnerstag

Die spannendsten Partytipps für Nürnberg und Erlangen am Donnerstag, 13. Februar mit kostenlosen Eintritten, Themenpartys und Live-Musik.

Donnerstag , 13. Februar - Im Club Stereo laufen am Donnerstag ab 23 Uhr bei ' Stereoliebe ' Indie-Hits. Der Eintritt ist an diesem Abend kostenlos. - Unter dem Motto ' Malle vs. 2000er ' lädt die Bombe am Donnerstag nach Nürnberg . Ab 22 Uhr darf sich dort das Party volk an freiem Eintritt die ganze Nacht erfreuen. - Das Hinz x Kunz startet am Donnerstag mit ' Jux x Tollerei ' ab 22 Uhr ins verfrühte Wochenende.

Während in der Kneipe House läuft, können Besucher im Club zu Hip-Hop das Tanzbein schwingen. - Das Gate lädt am Donnerstag zur ' Afterwork-Party '. Ab 19 Uhr können die Gäste dort zu 80er und Hits von heute von DJ Mischa tanzen. Bis 2 Uhr gibt es dort kostenlosen Eintritt. - Bei ' Thirsty Thursday ' können Partywütige ab 23 Uhr in der Rosi Schulz feiern. Am Bahnhofsplatz kommen Clubsounds, Hip-Hop sowie Oldschool aus den Boxen. Der Eintritt dieser Veranstaltung ist kostenlos. Vor Ort gibt es Bier für vier Euro, Shots für 3 Euro und Longdrinks für 9,50 Euro. - Im Erlanger Partykeller ' Zirkel ' heißt am Donnerstag ab 23 Uhr ' Cocktailpyramide ' statt. An diesem Abend gibt es verschiedene Getränke-Specials. Freitag, 14. Februar - Der Club Stereo läutet Freitag-Nacht mit ' MDNCT CTY ' ein. Ab 23 Uhr laufen dort wie üblich Indie-Hits. - Die Rakete feiert am Freitag unter dem Motto ' Dosis '. Klaudia Daws heizt ab 23 Uhr in der Vogelweiherstraße 64 ein. Tickets der Veranstaltung gibt es für 16 Euro im Vorverkauf sowie an der Abendkasse. - ' Mach Liebe ' heißt es am Freitag im Club in der Kaiserstraße. Frauen haben an diesem Abend bis 0 Uhr kostenlosen Eintritt. Die Party im Mach1 startet um 23 Uhr, DJ Lunis sorgt dort für Stimmung. - Das Haus 33 feiert am Freitag unter dem Motto ' Red light district '. Jannik van der Vegt, Laura Foxx, DICE, unstimmig und ABØV heizen ab 23 Uhr die Engelhardsgasse 33, in Nürnberg ab 23 Uhr ein. - Jeden Freitag hat das Hinz x Kunz ab 22 Uhr unter dem Motto ' Tohuwabohu ' geöffnet. Partymäuse bekommen dort Trance, Elektro, House, Hiphop, Newskool und Afro auf die Ohren. - Der ' Black friday - Valentine Edition ' steigt ab 23 Uhr in der Resi . Frauen haben an diesem Abend kostenlosen Eintritt, außerdem gibt es für die Damen einen Vodka-Effekt aufs Haus. - Unter dem Motto ' Yeba ' spielt DJ Farook im Nachtkind Afrobeats, Amapiano, Hip-Hop und Baile Funk. Bis 0 Uhr kostet der Eintritt dort nichts, außerdem bekommen Frauen einen Aperol Spritz aufs Haus. Der Startschuss der Party ist ab 23 Uhr. - Bei der ' Latin Box ' laufen am Freitag im gleichnamigen Club ab 23 Uhr Latin-Beats. - Das Gate -Team lädt am Freitag zur ' This is Balkan '-Party ein. Ab 22 Uhr läuft am Flughafen best of Balkan, Yu-Hits, Exotic Balkan und viele weitere Remix-Sounds. Der Eintritt der Party kostet rund 13 Euro, der Dresscode gilt 'Abendgarderobe'. - Der Lieblingsidiot legt am Freitag in der Bombe bei ' Nie wieder Montag ' ab 23 Uhr auf. Der Eintritt der Veranstaltung ist kostenlos. - Im Unrat heißt es am Freitag ' We love friday '. Dort laufen ab 22 Uhr die besten Hits zum Tanzen. Der Eintritt der Veranstaltung ist kostenlos. - Bei ' Bass Baby ' laufen in der Rosi Schulz jeden Freitag ab 23 Uhr Oldschool, Clubsounds und Hip-Hop. - Im Partykeller Zirkel heizt DJ Emencee am Freitag bei der ' Single-Party ' ein. - ' Only friends? ' fragt sich das Paisley , in Erlangen am Freitag zum Valentinstag. Singles können sich an diesem Abend auf die Suche nach dem 'Perfect Match' machen und einen kostenlosen Shot absahnen. Der Eintritt der Party ist bis Mitternacht kostenlos. - Im E-Werk laufen am Freitag bei ' In die Etage Eins ' ab 22 Uhr die besten Indie-Hits. Samstag, 15. Februar - DJ Julian heizt bei ' Star FM Club Night ' am Samstag im Club Stereo ein. Ab 23 Uhr läuft dort Alternative, Punk, Rock-Klassiker und natürlich Indie. - Der Z-Bau feiert am Samstag bei ' Monsters of Jungle '. Dope Ammo, MC Fearless und die Sick Crew heizen dort ab 22 Uhr mit Drum & Bass, Jungle und Dupstep ein. - Im Mach1 heißt es ab 23 Uhr ' Saturday again '. An diesem Abend legt DJ Pyro auf, Frauen haben bis 0 Uhr freien Eintritt. - Am Samstag heißt es im Haus 33 ab 23 Uhr ' Force Majeure '. Nach dem Motto 'No Headliner - Talents only' legen die Veranstalterinnen und Veranstalter den Fokus auf Locals und Newcomer. - Die Rakete feiert am Samstag bereits ab 16 Uhr mit ' puMp '. Anja Schneider und Cassy legen in der Vogelweiherstraße 64 bis 22 Uhr auf. Tickets für die Tag-Veranstaltung gibt es für 18 Euro. Ab 23 Uhr können Techno-Fans bei ' why so serious ' mit Inox Traxx und The Chronics weiterfeiern. Am Abend zahlen Besucherinnen und Besucher 15 Euro. - Bei ' Abflug ' feiern Partywütige am Samstag im Gate zu 90er, 2000er und Hits von heute. Make up-Fans können sich vor Ort schminken lassen, außerdem gibt es den Cocktail 'Sex on the Beach' für 8,50 Euro. Der Eintritt der Party kostet 12 Euro, los geht es um 21 Uhr. - Jeden Samstag hat das Hinz x Kunz ab 22 Uhr unter dem Motto ' Freudentanz ' geöffne





