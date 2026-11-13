Pascal Groß führt The Athletic Ranking mit 4 Toren und 6 Vorlagen an

Pascal Groß rückt auf Platz eins von The Athletic. Brighton unter Fabian Hürzeler stark. Deutsche Konkurrenten wie Wirtz fehlen.

Der 35-jährige Mittelfeldspieler Pascal Groß hat im aktuellen Ranking des Sportmagazins The Athletic sensationell den ersten Platz belegt. Das Ranking listet die 50 besten Spieler der laufenden Saison und setzt dabei explizit auf die aktuellen Leistungen in der laufenden Spielzeit. Frühere Karriereerfolge oder der allgemeine Bekanntheitsgrad der Athleten fließen dabei nicht in die Bewertung ein. Groß hat sich damit vor absoluten Superstars der Premier League durchgesetzt.

Statistik Überzeugt In Zehn Spielen

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache für die aktuelle Form des Deutschen. In den bisherigen zehn Spielen der Premier League konnte Groß bereits vier Tore erzielen und sechs Vorlagen vorbereiten. Darüber hinaus hat der Mittelfeldspieler insgesamt 29 Torchancen für seine Teamkollegen kreiert. Damit liegt er alleiniger Ligaführer in dieser Statistik. Auch athletisch zeigt sich der 35-Jährige in top Form. Mit 119,5 zurückgelegten Kilometern ist Groß die Nummer eins in der Liga, was die zurückgelegte Distanz angeht.

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Unter Hürzeler Blüht Brighton Auf

Ein wesentlicher Faktor für die Rückkehr auf das hohe Leistungsniveau ist das neue Trainergespann um Fabian Hürzeler. Der 33-jährige Trainer hat den Mittelfeldspieler seit seiner Rückkehr wieder richtig aufblühen lassen. Auch für seinen Verein Brighton läuft die Saison hervorragend. Nach zehn Spieltagen steht Brighton mit 22 Punkten auf dem zweiten Platz der Tabelle. Der Rückstand auf den Tabellenführer Arsenal beträgt nur fünf Zähler, was auf eine sehr starke Mannschaftsleistung hindeutet.

Deutsche Rivalen Fehlen In Der Liste

Auffällig ist, dass andere deutsche Stars der Premier League in den Top 50 vergeblich gesucht werden. Florian Wirtz (23) konnte sich beim bisher noch nicht konstant beweisen. Kai Havertz (27) hatte beim FC Arsenal zwischenzeitlich mit Verletzungsproblemen und einer längeren Torflaute zu kämpfen. Beide Namen finden sich im aktuellen Ranking nicht. Auch Pascal Groß selbst fehlt im aktuellen Kader der deutschen Nationalmannschaft. Er erklärte im September seinen Rücktritt aus der DFB-Elf, obwohl er im Sommer noch zum deutschen WM-Kader gehörte.

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Massiver Sprung Im Ranking Von Platz 48

Der Aufstieg von Pascal Groß im Ranking ist besonders beeindruckend. Noch im September hatte The Athletic den Spieler lediglich auf Platz 48 geführt. Jetzt grüßt er von ganz oben. Dieser massive Aufstieg zeigt, wie schnell sich die Einschätzung der Expertenlage ändern kann, wenn die aktuellen Leistungen sprechen. Groß scheint sich mit dieser Anerkennung an die Spitze der besten Liga der Welt zu spielen, was ihn möglicherweise nur recht sein dürfte.

Kein Engländer Und Serbien Spiele

Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt des Rankings ist das Abschneiden von englischen Vereinen. Kein einziger Spieler des englischen Rekordmeisters hat es in die aktuelle Top 50 geschafft. Dies unterstreicht die Vielfalt der erfolgreichen Spieler in diesem speziellen Ranking. Zudem verzichtete der Bundestrainer bei der aktuellen Nominierung für die Nations-League-Spiele gegen Serbien und Holland auf Spieler, die noch im XXL-Kader standen. Die aktuelle Form bei Brighton und die individuellen Statistiken von Groß stehen im starken Kontrast zu diesen Nationalmannschaft-Entscheidungen.