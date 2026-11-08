Pascal Hens hofft auf deutsches Winterwunder bei Handball-WM 2025

Ex-Weltmeister Pascal Hens erwartet von der deutschen Handballnationalmannschaft unter Alfred Gislason eine starke Leistung bei der Heim-WM vom 13. bis 31. Januar.

Der ehemalige Handball-Weltmeister Pascal Hens blickt mit großer Hoffnung auf die bevorstehende Heim-Weltmeisterschaft. In Frankfurt am Main erklärte er, dass die deutsche Mannschaft die Chance habe, das euphorische Ereignis von vor zwei Jahrzehnten zu wiederholen. Die Spiele finden vom 13. bis 31. Januar im eigenen Land statt und könnten somit ein neues Kapitel in der deutschen Sportgeschichte schreiben.

Hens erinnert sich an Triumph von 2007

Pascal Hens bezeichnete den Gewinn der Weltmeisterschaft im Jahr 2007 als eine fantastische Zeit für das nationale Team. Der 46-jährige Ex-Spieler betonte, dass die aktuellen Spieler diese historische Chance nutzen könnten, um ähnliche Euphorie zu erzeugen. Er drückt zusammen mit allen Fans den Daumen für die Mannschaft, um die Begeisterung der vergangenen Jahre neu zu entfachen.

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Gislason coacht starkes und sich entwickelndes Team

Bundestrainer Alfred Gislason führt die Auswahl in diesem Zeitraum an und steht vor der Aufgabe, den Erfolg fortzuführen. Pascal Hens bewertet die aktuelle Kaderstärke als sehr hoch und glaubt an die kontinuierliche Entwicklung des Teams. Auch wenn jüngste Turniere gegen die dänische Übermacht verloren gingen, sieht Hens keine mangelnde Qualität, sondern eine Mannschaft, die sich weiter verbessert.

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Konkurrenz durch Dänemark bleibt eine große Herausforderung

Die deutsche Handball-Übermacht stößt aktuell an Grenzen, da Gegner wie Dänemark oft als zu groß empfunden werden. Dennoch vertraut Hens auf die Qualität der Spieler und die taktische Ausrichtung unter der Anleitung von Gislason. Die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen, dass die deutschen Athleten stark performen können, auch wenn der direkte Vergleich mit den skandinavischen Rivalen oft unentschieden oder knapp ausfällt.

Zukunftsvision und Rolle der Rückraumspieler

Pascal Hens prognostiziert keine einzelnen Shootingstars, da die individuelle Leistung schwer vorhersehbar sei. Stattdessen sieht er die Stärke im kollektiven Zusammenwachsen des Teams und der vielen talentierten Individuen. Als ehemaliger Rückraum-Schütze freut er sich speziell über die vorhandenen Rückraum-Shooter, die für die moderne Spielweise entscheidend sind und die Zukunft des Sports sichern.