Der ehemalige Weltmeister Pascal Hens kehrt als offizieller Botschafter zum Handball Club Hamburg zurück. Seine Aufgaben umfassen Networking und Imagepflege für den Verein.

Die Rückkehr von Pascal Hens in den aktiven Bereich des Handballs ist nun amtlich bestätigt. Der 46-jährige ehemalige Weltmeister tritt seine neue Position als erster Botschafter des Handball Club Hamburg an. Diese offizielle Ankündigung markiert einen strategischen Schritt für den Verein, der in der norddeutschen Hansestadt beheimatet ist.

Pascal Hens übernimmt Amt als Botschafter

Pascal Hens soll die Vereinsführung primär durch seinen persönlichen Bekanntheitsgrad und sein weit verzweigtes Netzwerk unterstützen. In seiner Rolle wird er bei einer Auswahl der Heimspiele präsent sein und an verschiedenen Verein-Veranstaltungen teilnehmen. Sein Hauptziel besteht darin, neue Gäste und Geschäftspartner zu kontaktieren und deren Ressourcen für den HCH zu nutzen.

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Strategische Ziele und Sichtbarkeit des Vereins

Durch seine Tätigkeit wird der Verein dazu angehalten, sich nicht nur innerhalb der etablierten Handball-Szene, sondern auch darüber hinaus sichtbarer zu machen. Die Strategie zielt darauf ab, den HCH in Hamburg und in weiteren Regionen stärker in das öffentliche Bewusstsein zu rücken. Dies geschieht durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit und die Nutzung seiner medialen Reichweite.

Meinungen der Vereinsführung und Geschäftsführer

Markus Rejek, der Geschäftsführer des HCH, würdigte die Entscheidung mit großen Worten. Er betonte, dass Pascal Hens zu den prägendsten Persönlichkeiten in der langen Historie des Clubs gehört. Rejek verwies darauf, dass Hens mit seinen sportlichen Leistungen und seiner charismatischen Art eine ganze Ära des Handballs geprägt habe. Die Freude über die Zusammenarbeit werde groß sein, da Hens nun die Zukunft des Hamburger Handballs aktiv mitgestalten wird.

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Lange Verbindung zur Stadt und früheren Erfolgen

Die Verbindung zwischen Pascal Hens und der Hansestadt reicht tief in die Vergangenheit zurück. Er zog bereits im Jahr 2003 nach Hamburg und feierte dort mit dem HSV Handball zahlreiche Titel. Zu den wichtigsten Erfolgen zählen der Gewinn der Champions League im Jahr 2013 sowie die deutsche Meisterschaft im Jahr 2011. Auch auf nationaler Ebene war er erfolgreich, etwa mit dem Europameistertitel für Deutschland im Jahr 2004 und dem Weltmeistertitel im Jahr 2007.

Persönliche Gründe und langfristige Pläne

Für Hens ist die Rückkehr in offizieller Funktion mehr als nur eine berufliche Aufgabe. Er betont, dass Hamburg für ihn weit mehr als eine bloße Etappe seiner Laufbahn ist. Seit über zwei Jahrzehnten lebt er in der Stadt, und auch seine Kinder sind gebürtige Hamburger. Für ihn hat sich die Stadt zu einer zweiten Heimat entwickelt, und er fühlt sich dem Klub sowie den dort aktiven Menschen bis heute eng verbunden.

Zusammenarbeit mit Jogi Bitter und Zukunftsaussichten

Eine besondere Rolle spielt dabei die enge Freundschaft mit dem Sport-Geschäftsführer Jogi Bitter. Beide teilen eine lange gemeinsame Geschichte im Sport und sind seit vielen Jahren befreundet. Bitter hob hervor, dass Hens auf dem Feld immer eine prägende Kraft war und bis heute als eines der bekanntesten Gesichter des Sports gilt. Der HCH sieht in dieser neuen Rolle einen enormen Gewinn, da Hens seine Erfahrung und seine Begeisterung nun in den Dienst des Vereins stellen wird.