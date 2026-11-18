Der ehemalige Handball-Star Pascal Hens übernimmt beim HCH die Rolle des offiziellen Botschafters. Er soll durch sein Netzwerk neue Impulse für den Klub geben und die Zukunft des Hamburger Handballs mitgestalten.

Der Handball Club Hamburg setzt ein klares Zeichen in Richtung Zukunft und bindet eine seiner historischen Größen fest an die Organisation. Pascal Hens, allgemein bekannt unter dem Spitznamen Pommes, hat am Sonntag das Amt des ersten offiziellen Klub-Botschafters übernommen. Diese Entscheidung markiert einen Meilenstein in der strategischen Ausrichtung des Vereins, der nun verstärkt auf die Reichweite und das immense Netzwerk des 46-jährigen Ex-Profis setzt. Hens wird dabei mehr als nur eine rein repräsentative Funktion ausüben; er soll als wichtige Schnittstelle zwischen dem Sportverein und der weiteren Gesellschaft auftreten.

Rolle und Aufgaben des neuen Botschafters

Bei ausgewählten Heimspielen und speziellen Klub-Veranstaltungen hat Pascal Hens die Aufgabe, Gäste und Geschäftspartner des Handball Club Hamburg offiziell zu empfangen. Die Verantwortung geht jedoch weit über die reine Repräsentation hinaus. Der Verein möchte vor allem die bekannte Persönlichkeit und das weit verzweigte Netzwerk von Hens nutzen, um neue Kontakte aus den Bereichen Sport, Wirtschaft und Medien zu erschließen. Ziel ist es, dem Klub auch außerhalb der engen Handball-Szene mehr Aufmerksamkeit und öffentliche Präsenz zu verschaffen. Durch seine Aktivitäten soll die Reichweite der Marke Handball Club Hamburg signifikant gesteigert werden.

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Bewährte Karriere und Erfolge im Detail

Pascal Hens bringt eine beeindruckende Bilanz an sportlichen Höchstleistungen mit, die ihn zu einer Legende im deutschen Handball machen. In seiner aktiven Zeit als Rückraum-Star war er maßgeblich an den größten Erfolgen seiner Teams beteiligt. Mit dem HSV Handball sicherte er sich unter anderem den Titel der Champions League im Jahr 2013 sowie die Deutsche Meisterschaft im Jahr 2011. Auf internationaler Ebene gehörte er zum deutschen Aufgebot, das im Jahr 2004 den Europameistertitel und im Jahr 2007 die Weltmeisterschaft gewann. Diese Liste der Erfolge unterstreicht seine Exzellenz auf dem Platz und bildet die Grundlage für sein Ansehen in der Sportwelt.

Positionen der Funktionäre und Vereinsführung

Die Vereinsführung des Handball Club Hamburg hegt große Erwartungen an die Zusammenarbeit mit Pascal Hens. HCH-Geschäftsführer Markus Rejek betonte in einer offiziellen Erklärung, dass Pascal Hens zu den größten Persönlichkeiten in der Geschichte des Klubs gehöre. Rejek fügte hinzu, dass Hens mit seinen Leistungen und seiner Ausstrahlung eine ganze Ära im Hamburger Handball geprägt habe. Aus diesem Grund freue man sich sehr, dass er künftig als offizieller Botschafter an der Seite des Vereins steht. Gemeinsam werde man nun die Zukunft des Hamburger Handballs mitgestalten, wobei die Verbindung zwischen der historischen Bedeutung Hens' und den aktuellen Zielen des Klubs im Fokus steht.

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Persönliche Bindung und Zukunftsaussichten

Pascal Hens lebt bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten in der Hansestadt Hamburg, was seine Motivation für diese neue Rolle stark erklärt. Er beschrieb die Stadt als seine zweite Heimat, die weit mehr als nur eine Karriere-Station darstellt. Seine Kinder sind echte Hamburger, und hier feierte er seine größten sportlichen Erfolge sowie zahlreiche private Erlebnisse. Diese tiefe Verbundenheit führt dazu, dass er sich dem Klub, den Menschen dahinter und der Stadt bis heute eng verbunden fühlt. Hens betonte, dass er nun in einer neuen Rolle Teil des HCH sein möchte, um etwas von dem zurückzugeben, was er in der Stadt erleben durfte. Zusammen mit dem Klub möchte er daran arbeiten, dass in der Zukunft viele weitere erfolgreiche Momente hinzukommen.

Enge Beziehung zum Sport-Geschäftsführer

Nicht nur zur Vereinsführung, sondern auch zum Sport-Geschäftsführer Jogi Bitter besteht eine lange und freundschaftliche Verbindung. Beide Männer teilen eine gemeinsame Handball-Vergangenheit und sind seit vielen Jahren befreundet. Jogi Bitter, ebenfalls 44 Jahre alt, würdigte die Partnerschaft mit dem Hinweis, dass er genau wisse, wie viel Pascal Hens dem Handball in Hamburg bedeute. Bitter charakterisierte Hens als prägende Persönlichkeit auf dem Feld, die bis heute zu den bekanntesten Gesichtern des Sports zählt. Die Einbringung seiner Erfahrung und Begeisterung als Botschafter wird von der Vereinsführung als großer Gewinn für den gesamten Verein gewertet, der nun mit vereinten Kräften die nächste Chapter im Hamburger Handball aufschlagen möchte.