Pascal Stenzel verlässt nach sieben Jahren den VfB Stuttgart – emotionaler Abschied

Der erfahrene Torhüter Pascal Stenzel beendet nach sieben Jahren beim VfB Stuttgart seine Zeit beim Club. Trainer Sebastian Hoeneß verabschiedete ihn mit bewegenden Worten, während Stenzel seine Dankbarkeit für die wertschätzende Zusammenarbeit betonte. Die Zukunft des 30‑jährigen Torwarts bleibt ungewiss.

Nach sieben Jahren im VfB Stuttgart endet die Karriere des erfahrenen Torhüters Pascal Stenzel (30) beim Club. Der Abschied wurde von Trainer Sebastian Hoeneß in der Kabine mit emotionalen Worten begleitet, in denen Stenzel als „Fußballgott“ bezeichnet wurde – ein Kosename, der im Verein seit Jahren im Umlauf ist.

Der 30‑jährige Torwart, der seit dem Sommer 2019 dem Verein angehört, hat gemeinsam mit Kapitän Atakan Karazor und Ersatzkeeper Fabian Bredlow den Rekord als dienstälteste Profis des VfB gehalten. Der auslaufende Vertrag wird im Sommer nicht verlängert, sodass die Vertragslaufzeit von Stenzel am 30. Juni endet. Im Rahmen der Verabschiedung sprach Stenzel über die vielen Momente, die er mit den Mitspielern abseits des Spielfelds erlebt habe.

Er betonte, dass die vergangene Saison für ihn persönlich nicht immer einfach gewesen sei, aber dass er stets versucht habe, die Wertschätzung seiner Teamkameraden zu gewinnen – eine Wertschätzung, die er in vollen Zügen zurückerhalten habe. In seiner letzten Saison spielte er sportlich kaum eine Rolle: Nur zwei kurze Einsätze in der Bundesliga, insgesamt 107 Minuten Spielzeit, und er musste sich hinter den jüngeren Torhütern Lorenz Assignon und Josha Vagnoman durchsetzen, die beide mehr Einsatzzeit erhielten.

Dennoch war Stenzel als Mitglied des Mannschaftsrates ein wichtiger Faktor für das Betriebsklima im Klub. Ein bemerkenswerter Vorfall im Winter zeigte, wie sehr Hoeneß an Stenzels Verbleib hing. Nachdem Bild‑Informationen berichteten, dass Stenzel kurz vor einem vorzeitigen Abgang stand, intervenierte der Trainer persönlich und überzeugte den Torwart, zumindest bis zum Saisonende zu bleiben.

Stenzel drückte anschließend seine Dankbarkeit aus: Er habe von allen Seiten große Anerkennung erfahren und betonte, dass diese zwischenmenschliche Wertschätzung für ihn mehr bedeute als jeder sportliche Titel. Der Rückblick auf seine Laufbahn, die er in der Zweiten Liga begonnen habe, ließ ihn die gemeinsamen Erfolge umso mehr schätzen. Trotz des Abschieds blickt er nicht wehmütig zurück, sondern ist froh über den Weg, den er zusammen mit dem Team gegangen sei.

Was die Zukunft für den 30‑jährigen Torhüter angeht, bleibt offen. Stenzel selbst betont, dass er bislang keine Gespräche über mögliche nächste Schritte geführt habe, weil er zunächst abwarten wolle, wie sich die Situation entwickelt. Der Abschied von Pascal Stenzel markiert damit das Ende einer Ära für den VfB Stuttgart, in der ein erfahrener Profi nicht nur sportlich, sondern vor allem menschlich zum Club beigetragen hat





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pascal Stenzel Vfb Stuttgart Abschied Sebastian Hoeneß Torwart

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VfB Stuttgart und FC Bayern treffen im DFB-Pokalfinale aufeinander - das könnte das Finale werdenEs ist eine erfreuliche Neuigkeiten, dass der VfB Stuttgart ins Finale des DFB-Pokals kommt und einen Titel verteidigen kann. Das Team hat in den letzten Spielen gezeigt, wie man nach Berlin kommt. Es ist wahrscheinlich das Finale in dieser Saison und die Stuttgart-Fans und Bayern-Fans sind Besseren أفريقيا für ein Finalspiel. Obwohl Bayern der absolute Favorit ist, steht dem VfB Stuttgart eine große Chance, das Finale zu gewinnen. Beide Teams sind die besten Mannschaften in Deutschland, die am pflegten Handballspielen, und ihre Offensive Qualität könnte den Unterschied machen. Der VfB Stuttgart hat eine Bank, wo Topleute nicht von Anfang an spielen werden.

Read more »

Nübel's Last Chance: Bayern vs. VfB in PokalfinaleAlexander Nübel, der für den deutschen Nationaltorwart zur WM in die USA, Kanada und Mexiko mitreist, hat seine Zukunft bei FC Bayern wohl endgültig verloren. Nübel wird es im Pokalfinale, dem wohl bisher größten Spiel seiner Karriere, noch mal allen und vor allem dem Rekordmeister zeigen wollen. Der Ex-Schalker könnte den Bayern die tolle Double-Saison vermasseln.

Read more »

Pascal hat es auf dem großen Bildschirm: Pedro Pascal auf große Leinwand - KinoclassementPedro Pascal is not only fascinating as the main character of The Mandalorian, but also on the big screen: Pascal's movies on the big screen. The actor is most recognizable for his role as the passionate mercenary Din Djarin, the symbol of hope for the galaxy far far away. His films, however, already speak for themselves, because Pascal shows himself in extraordinary films such as "Babylon" or "The Bourne Conspiracy." Here is a summary of his ambitious screening on the big screen: Pedro Pascal motivates cinema fans with his films on the big screen. Pascal is about to tell the story of his life in the film after his experiences as a teenager, but only when can every star hide their face. Oh, and don't miss: His memory, brought to the big screen: Memories of Pedro Pascal, as the father of Grogu. Who knows what secrets this will bring? Do not miss it! What are you waiting for? Don't miss out on it!

Read more »

VfB-Torwart Nübel verlässt den Club, kehrt zurück zu BayernTorwart Alexander Nübel verlässt den VfB Stuttgart und kehrt vorerst zurück zu FC Bayern. Trainer Sebastian Hoeneß verabschiedet Nübel und macht den Abgang als erster VfB-Verantwortlicher öffentlich. Nübel verlässt den VfB nach drei Jahren Leihe vom FC Bayern und kehrt zumindest vorerst zurück nach München. Der VfB plant für die kommende Saison mit Top-Torwart-Talent Dennis Seimen (20).

Read more »