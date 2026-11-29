Pius Paschke erreicht mit Platz 5 in Kuusamo die erste Top-10-Platzierung unter Trainer Andreas Mitter, während die deutschen Konkurrenten wie Philipp Raimund und Felix Hoffmann deutlich abschneiden. Der Österreicher Stephan Embacher gewinnt die Konkurrenz.

Pius Paschke hat den kriselnden deutschen Skispringern die erste Top-10-Platzierung unter dem neuen Bundestrainer Andreas Mitter beschert. Während Olympiasieger Philipp Raimund als 33. wie am Samstag den zweiten Durchgang verpasste, sorgte der 36 Jahre alte Paschke auf Platz fünf für einen Lichtblick.

Den dritten Sieg im vierten Springen holte in Kuusamo der Österreicher Stephan Embacher. Neben Paschke, zur Halbzeit noch auf Rang sechs, schaffte es nur Andreas Wellinger in den zweiten Durchgang. Mit der Entscheidung hatten die DSV-Adler aber erneut nichts zu tun.

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Wie Raimund, der schon nach 124,5 m landete, blieb auch Felix Hoffmann ohne Punkte. Entsprechend groß war die Ratlosigkeit.