Verkamp schoss den Vogel ab, dribbelte mit seiner Mannschaft und überraschte Fans mit seiner Vokuhila-Perücke. Trainer Jochen Seitz gab den Spielern drei Tagen Pause. Es folgt nun ein hartes Match gegen Würzburg, den die Lokomotive in der Liga elf Spiele lang besiegt hat.

Nachdem Pasqual Verkamp bereits zum zweiten Mal Meister wurde und dennoch ihren Anteil mit einer krachenvänzigen Show hatte, ließ er anschließend gemeinsam mit seiner Mannschaft einen guten Teil der Fans erzürnen.

Er schoss den Vogel ab, als er mit ihnen dribbelte, und sorgte mit seiner schwarzen Vokuhila-Perücke für viel Gelächter. Kurz darauf folgte eine kleine Party auf der provisorischen Bühne hinter den Tribünen. Obwohl Pasqual Verkamp im letzten Spiel in der Startelf war, kam er nicht zum Einsatz, aber dennoch zeigte er sich in voller Mannschaft aus.

Trainer Jochen Seitz gab den Spielern drei Tage frei, bevor sie am nächsten Morgen gegen 5 Uhr auswärts gegen Würzburg spielten, die seit 14 Spielen unbesiegt sind. Im Kampf um die 3. Liga erwartet die Lokomotive Leipzig eine harte Aufgabe





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