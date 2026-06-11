Passagiere riskieren wertvolle Sekunden: Gepäckfächer abzuschließen

Die Luftfahrtbranche diskutiert über die Schließung von Gepäckfächern, um die Verzögerungen bei Evakuierungen zu minimieren. Die IATA betont, dass Aufklärung vor technischen Lösungen steht. Die Kampagne „Save a life, not a bag“ sensibilisiert Reisende für die Gefahren, wenn Menschen in einer Evakuierung wertvolle Sekunden verlieren, weil sie persönliche Gegenstände mitnehmen möchten.

Für Flugreisende zählt im Notfall jede Sekunde. Trotzdem greifen Passagiere bei Evakuierungen immer wieder nach ihrem Handgepäck – und genau das kann die Flucht aus dem Flugzeug deutlich verzögern.

Deshalb wird in der Luftfahrtbranche inzwischen auch darüber diskutiert, Gepäckfächer künftig abzuschließen. Wie die International Air Transport Association (IATA) erklärt, setzen Fluggesellschaften und Hersteller zunächst auf Aufklärung statt auf technische Lösungen. Hintergrund sind wiederkehrende Vorfälle und Sicherheitsstudien, die zeigen: Schon wenige Passagiere, die ihr Gepäck aus den Fächern holen wollen, können eine Evakuierung spürbar ausbremsen. Wer stattdessen Koffer oder Taschen aus den Gepäckfächern holt, blockiert die Gänge.

Größere Gepäckstücke können zudem Notausgänge versperren, Evakuierungsrutschen beschädigen oder andere Passagiere verletzen. Wie relevant das Problem ist, zeigen unter anderem wissenschaftliche Simulationen aus dem Jahr 2023. Die Untersuchungen kamen zu dem Ergebnis, dass bereits wenige Menschen, die nach ihrem Gepäck greifen, den Ablauf einer Evakuierung merklich verzögern und zusätzliche Hindernisse auf den Fluchtwegen schaffen können. Dass Passagiere entsprechende Anweisungen ignorieren, kommt immer wieder vor.

Ein Beispiel gab es im Mai am Denver. Dort verließen Reisende ein Flugzeug trotz Rauchentwicklung und laufender Evakuierung über die Notrutschen – teilweise mit ihrem Gepäck. Um Passagiere für die Gefahren zu sensibilisieren, hat die IATA die Kampagne „Save a life, not a bag“ („Rette ein Leben, keine Tasche“) gestartet. Sie soll Passagieren verdeutlichen, welche Folgen es haben kann, wenn Menschen in einer Evakuierung wertvolle Sekunden verlieren, weil sie persönliche Gegenstände mitnehmen möchten.

Die Initiative soll Reisende dauerhaft umdenken lassen. Die Branche hofft, dass eine bessere Aufklärung ausreicht, um die Zahl solcher Vorfälle zu reduzieren. Nick Careen, Vizepräsident für operative Abläufe und Sicherheit bei der IATA, sagte laut „The Guardian“, automatische Verriegelungen der Gepäckfächer stünden derzeit nicht auf der Agenda von Airlines oder Flugzeugherstellern. Vorrang habe zunächst die Information der Passagiere.

Ganz ausgeschlossen ist die Idee allerdings nicht. Careen räumte ein, dass bei ausbleibendem Erfolg künftig auch strengere Maßnahmen diskutiert werden könnten. Dazu zählen mögliche Strafen für Passagiere, die Sicherheitsanweisungen missachten – oder tatsächlich verriegelte Gepäckfächer während einer Evakuierung. Ob es dazu kommt, ist derzeit offen.

Fest steht nur: Nach aktuellen Stand sollen Reisende durch Aufklärung dazu bewegt werden, im Ernstfall das Flugzeug ohne ihr Handgepäck zu verlassen





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