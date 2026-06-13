Patagonia vs. Dragqueen Pattie Gonia: Markenstreit um Namen und Logo eskaliert

Der Outdoor-Riese Patagonia und die Dragqueen Pattie Gonia stehen sich vor Gericht gegenüber. Ein Streit um Namen und Logo eskaliert und sorgt für heftigen Ärger auf beiden Seiten. Der amerikanische Dragqueen und Umweltaktivist Wyn Wiley, hinter der Kunstfigur Pattie Gonia, hat Patagonia verklagt, weil das Unternehmen seine Markenrechte verletzt. Patagonia wiederum verklagt Wiley auf einen symbolischen Dollar und die Übernahme der Anwaltskosten. Beide Parteien streiten sich um die Verwendung des Patagonia-Logos auf T-Shirts, die Wiley verkauft. Aus der gemeinsamen Liebe für Klimaschutz ist ein fieser Markenstreit geworden.

Der Outdoor-Riese Patagonia und die Dragqueen Pattie Gonia stehen sich vor Gericht gegenüber. Ein Streit um Namen und Logo eskaliert und sorgt für heftigen Ärger auf beiden Seiten.

Der amerikanische Dragqueen und Umweltaktivist Wyn Wiley, hinter der Kunstfigur Pattie Gonia, hat Patagonia verklagt, weil das Unternehmen seine Markenrechte verletzt. Patagonia wiederum verklagt Wiley auf einen symbolischen Dollar und die Übernahme der Anwaltskosten. Beide Parteien streiten sich um die Verwendung des Patagonia-Logos auf T-Shirts, die Wiley verkauft. Aus der gemeinsamen Liebe für Klimaschutz ist ein fieser Markenstreit geworden





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Patagonia Dragqueen Pattie Gonia Streit Namen Logo Klimaschutz Umweltaktivismus

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Oma schwört auf diese Geheimtipps gegen SchneckenSchon Oma schwor auf diese Geheimtipps gegen Schnecken im Garten. Die Hausmittel sind wirksam, umweltschonend und viel besser als Schneckenkorn.

Read more »

„Direkt rangewanzt“: Moderatorin fragt Experte zu Shakira aus und stichelt gegen SchweiniShakira singt bei der WM-Eröffnungsfeier. Für Katrin Müller-Hohenstein die perfekte Gelegenheit, Per Mertesacker zu seinem Treffen mit der Sängerin zu befragen.

Read more »

Widerstand gegen Warken: NRW-Krankenhäuser protestieren gegen SparpläneMit einer ungewöhnlichen Aktion protestieren Kliniken gegen Pläne der Bundesregierung. Die Kürzungen sind Thema im Bundestag.

Read more »

Verweigerte Einreise für Partey: Ghanas Regierung protestiertDie ghanaische Regierung protestiert gegen das Einreiseverbot gegen Thomas Partey. Stand jetzt kann der Mittelfeldspieler gegen Panama nicht mitwirken.

Read more »