Patagonien überraschte mich: Von der Vorbehalte zur Faszination am Perito Moreno Gletscher

Eine persönliche Reisegeschichte über die Entdeckung von El Calafate und dem Nationalpark Los Glaciares. Ein Reisender berichtet von seinen anfänglichen Vorbehalten gegen Patagonien und wie ihn die Schönheit der Region, besonders der beeindruckende Perito Moreno Gletscher, völlig überwältigte. Die Erzählung umfasst auch faszinierende Geschichten über die einzigartige Fauna und Geschichte der Region, einschließlich der Geschichte von langhaarigen Rindern und dem finnischen Pionier Harry Hilden.

Als ich mit 18 Jahren nach Argentinien auswanderte, machte ich um Patagonien jahrelang einen großen Bogen. Zu kalt, zu weit weg, dachte ich damals. Erst kurz vor meiner Rückkehr nach Deutschland reiste ich mit meinen Eltern nach El Calafate und erlebte dort eines der beeindruckendsten Naturerlebnisse meines Lebens.

Bis dahin war ich überzeugt, dass Argentinien seine schönsten Seiten anderswo zeigt: in den Wüstenlandschaften rund um San Juan, im Dschungel an der Grenze zu Brasilien oder in Buenos Aires. Patagonien schien mir dagegen immer etwas rau und ungemütlich. Erst der Wunsch meiner Eltern brachte mich dazu, meine Voreingenkommen zu überdenken und diese faszinierende Region endlich selbst zu entdecken. Die Wahl des Reiseziels fiel bewusst auf El Calafate in der Provinz Santa Cruz.

Die Stadt mit rund 21.000 Einwohnern gilt als Tor zum Nationalpark Los Glaciares und damit auch zum berühmten Gletscher Perito Moreno. Vom Flughafen in Buenos Aires aus dauerte der Flug nur etwa drei Stunden. Vor Ort wurde schnell klar, warum die Region so viele Reisende anzieht. Die Landschaft wirkte auf den ersten Blick weit und fast leer, gleichzeitig aber unglaublich intensiv und voller verborgener Schätze.

Eine Bootsfahrt durch die Gletscherlandschaft führte auch an weiteren eindrucksvollen Eisformationen wie Upsala und Viedma vorbei. Weil längere Wanderungen zu anstrengend gewesen wären, entschieden wir uns bewusst gegen ein Trekking auf dem Eis selbst. Das sollte sich als weises Entscheidung erweisen, denn auch ohne extreme Anstrengungen erwarteten uns unvergessliche Momente. Besonders überrascht hat mich ein Zwischenstopp mitten in der Gletscherlandschaft an einem kleinen grünen Ufer namens Puesto de Las Vacas.

Das Schiff hielt dort an, und plötzlich entdeckte ich in der Ferne große Tiere zwischen Bergen und Felsen. Erst hielt ich sie für Guanakos, doch dann erkannte ich die Wahrheit: Es waren tatsächlich langhaarige Rinder in dieser abgelegenen Wildnis. Unser Guide erklärte uns eine faszinierende Geschichte. Anfang des 20.

Jahrhunderts brachte ein englischer Siedler Rinder aus der Provinz La Pampa in diese abgelegene Gegend. Als der Nationalpark später stärker geschützt wurde, sollte das Vieh wieder verschwinden. Ganz gelang das aber nie. Die Rinder passten sich der rauen Umgebung an und blieben dauerhaft in der Region.

Besonders spannend war die Geschichte des finnischen Einwanderers Harry Johannes Hilden. Er lebte in den 1980er-Jahren mehrere Jahre dort und versuchte auf ungewöhnliche Weise, die Rinder mit gesalzenem Brot anzulocken und sie per Floß über den Lago Argentino abzutransportieren. Doch einige dieser Tiere waren zu eigensinnig und blieben in der Region. Selbst Jahrzehnte später konnte ich sie noch entdecken, ein lebendiges Zeugnis dieser außergewöhnlichen Geschichte.

Auch Hildens kleine Hütte existiert bis heute. Besucher dürfen sie nur von außen betrachten, was den Schutz dieser historischen Stätte respektiert. Genau das gefiel mir an Patagonien besonders: Die Natur steht klar im Mittelpunkt, touristische Eingriffe wirken stark begrenzt und durchdacht. Das eigentliche Highlight wartete aber erst später, als unser Katamaran vor dem Perito Moreno stoppte.

Auf dem Deck wurde es plötzlich still. Der Gletscher umfasst rund 260 Quadratkilometer, die Eiswände ragen stellenweise fast 60 Meter hoch auf. Seit 1981 gehört er zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist eine der Hauptattraktionen Südamerikas. Ich konnte mich kaum sattsehen.

Die gewaltigen Eismassen in ihrem reinen Weiß, das türkisblaue Wasser darunter und die schneebedeckten Berge im Hintergrund wirkten fast unwirklich, wie aus einer anderen Welt. Ein ähnlich intensives Naturerlebnis hatte ich zuvor nur an den Iguazú-Wasserfällen erlebt, jenen monumentalen Wasserfällen an der Grenze zwischen Argentinien und Brasilien. Bis heute denke ich regelmäßig an diese transformative Reise zurück. Patagonien wirkte auf mich zuerst karg und still, eine unwirtliche Gegend, die ich lieber meiden wollte.

Vor Ort entdeckte ich jedoch eine völlig andere Realität: eine Landschaft voller Leben, voller Geräusche von brechenden Eismassen und herabfallenden Eisblöcken, eine Region voller Kontraste zwischen eisig-kalt und warmem Sonnenschein, zwischen Leere und unerwarteter Belebung. Diese Erkenntnis hat mich nachhaltig beeindruckt und meine Perspektive auf diese wunderbare Region vollständig verändert. Patagonien ist nicht ungemütlich, sondern authentisch, roh und wunderbar





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