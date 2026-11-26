Eric Stehfest liebt seinen turbulenten Familienalltag. Doch bei der Erziehung der Kinder gesteht er eine Schwäche.

hat seine Follower ganz offen an seinem privaten Familienglück teilhaben lassen. Während einer Q&A-Runde in seinerSarah Scheil und ihrer bunten Patchworkfamilie – aktuell tummeln sich bereits vier Kinder unter ihrem Dach, und schon bald macht ein fünftes die Runde komplett.

"Ja, das Leben als Patchwork-Familie. Da kann man, glaube ich, stundenlang darüber sprechen. Ich würde mal sagen: schon chaotisch, aber trotz alledem sehr liebevoll und niemals langweilig"das Zusammenleben. Ganz ohne Hürden läuft der Familienalltag aber nicht.

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Als größte Herausforderung nannte er, die Aufmerksamkeit gerecht unter allen Kindern aufzuteilen. Sowohl er als auchhätten einen stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Deshalb sei es den beiden besonders wichtig, dass jedes Kind gleichberechtigt behandelt werde und keines zu kurz komme.gab offen zu, dass er bei sich selbst unterschiedliche Maßstäbe bemerkt.