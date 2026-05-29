Path of Exile 2: Die besten Starter-Builds für jeden Spielstil im neuen Update

Eine Übersicht über die vielversprechendsten Starter-Builds für das kommende Update von Path of Exile 2, unterteilt nach Spielstilen: Nahkampf, Fernkampf, Magie, Beschwörung und Einsteiger.

Am 29. Mai um 22 Uhr startet das neue Update für Path of Exile 2. Wer also die Kampagne und die ersten Maps erobern möchte, muss früh entscheiden, welchen Build er spielt.

Auf Reddit, YouTube und im offiziellen Forum sammeln sich bereits unzählige Starter-Empfehlungen, Tierlisten und Theorycrafting-Videos. Doch gerade für Einsteiger kann die Auswahl schnell überwältigend sein. Statt euch mit einer langen Meta-Liste voller ähnlicher Builds zu bombardieren, haben wir uns durch die aktuellen Empfehlungen gewühlt und für jeden Spielstil einen passenden Starter herausgesucht.

Egal ob ihr lieber in den Nahkampf springt, aus der Distanz schießt, zaubert, Minions losschickt oder zum ersten Mal überhaupt in Path of Exile 2 startet - hier findet ihr einen Build, der gut zu euch passt. Der Martial Artist Bell Master Monk ist für alle, die in einem Action-RPG auch ordentlich Action wollen. Ihr steht direkt an den Gegnern, springt in Packs, wirbelt mit Whirling Assault durch Gruppen und baut dabei Power Charges auf.

Diese Ladungen füttern später Skills wie Flicker Strike oder Falling Thunder, mit denen ihr wichtige Ziele und Bosse sehr hart trefft. Das Spielprinzip: reingehen, Kombos aufbauen, Ladungen erzeugen, großen Treffer setzen. Gerade im Mapping kann der Build sehr schnell und flashy wirken, weil ihr ständig in Bewegung bleibt und Gegnergruppen direkt zerlegt. Gegen Bosse spielt ihr stärker auf Burst: Erst Ressourcen aufbauen, dann mit Falling Thunder, Flicker Strike oder Tempest-Bell-Setups den großen Schaden drücken.

Allerdings verlangt der Monk Aufmerksamkeit. Ihr müsst Power Charges, Kombo-Aufbau und eure Position im Blick behalten. Wer schnelle Nahkampf-Action mag, bekommt hier einen der spannendsten Starter für Patch 0.5. Für Fernkämpfer empfehlen wir den Deadeye Ice Shot Build.

Dieses Build startet jedoch nicht direkt mit Ice Shot. In der Levelphase spielt ihr zuerst Lightning Arrow und Lightning Rod, weil Ice Shot erst ab Level 31 verfügbar wird. Danach wechselt der Build stärker in Richtung Kälte-Schaden und Crowd Control durch Freeze. Der Build belohnt saubere Positionierung: Wer Distanz hält, Gegner kontrolliert und seine Buffs richtig timt, kommt schnell durch Kampagne und Maps.

Gerade beim Bossing steckt aber mehr Setup drin, als der simple Name vermuten lässt. Ice Shot/Snipe braucht Freeze, Barrage, weitere Buffs und saubere Timing-Fenster. Das macht den Build stark für erfahrenere Spieler, die gern optimieren. Für absolute Anfänger kann genau diese Abfolge stressig wirken.

Der ED/Contagion Lich spielt sich deutlich ruhiger. Ihr verteilt mit Essence Drain und Contagion Schaden über Zeit, lasst Debuffs auf Gegnergruppen überspringen und ergänzt das Ganze mit Dark Effigy sowie Despair für mehr Clear und Single-Target-Schaden. Das Spielprinzip: Ihr setzt eure Effekte auf eine Gruppe, die Gegner sterben nach und nach weg, und ihr bewegt euch währenddessen einfach weiter. Gegen Bosse bleibt ihr auf Abstand, haltet eure Debuffs aktiv und nutzt zusätzliche Skills, um den Schaden hochzuhalten.

Das spielt sich weniger flashy als Monk oder Deadeye, aber deutlich entspannter. Der große Reiz liegt im kontrollierten Spieltempo: Ihr müsst nicht permanent perfekt treffen, sondern eure Debuffs aktiv halten und Gegner gut kiten. Für Beschwörer-Fans ist der Minion Witch der richtige Starter. Statt selbst jeden Treffer zu setzen, beschwört und unterstützt ihr Diener und verstärkt diese über passende Support-Gems.

Ihr positioniert euch, schickt eure Minions nach vorn, setzt Buffs oder Utility-Skills ein und haltet euch aus dem gröbsten Chaos heraus. Gerade in der Kampagne kann sich das angenehm sicher anfühlen, weil Gegner oft zuerst mit euren Begleitern beschäftigt sind. In Maps räumt der Build aber eher langsam. Die KI muss mitspielen!

In engen Bereichen können Begleiter schlechter laufen, hängen bleiben oder Ziele ungünstig wählen. Wer maximale Geschwindigkeit sucht, findet bei Deadeye oder Monk mehr Tempo. Wer lieber sicher vorankommt, bekommt mit Minions aber einen guten Starter. Einsteigerfreundlicher ist der Oracle Plants Build.

Dieser Build nutzt Entangle, Thrashing Vines, Bonestorm und Thunderstorm-Synergien, um über Pflanzenexplosionen Schaden zu verursachen. Besonders wichtig für neue Spieler: Entangle steht ab Level 1 zur Verfügung und dient direkt für Clear und Single Target. Ihr müsst also nicht erst lange auf den eigentlichen Build warten. Konkret spielt sich Oracle Plants wie ein sehr zugänglicher Zauber-Build.

Ihr setzt Pflanzen-Effekte auf Gegner oder Flächen, lasst die Effekte arbeiten und ergänzt später weitere Skills für mehr Schaden. In Akt 1 nutzt ihr Entangle und Contagion für Gruppen, dazu Volcano und Frost Bomb gegen Bosse, bis Bonestorm dazukommt. Packs mit Pflanzen kontrollieren, Bosse mit Zusatzschaden bearbeiten, weiterlaufen. Oracle Plants geht früh online, spielt sich smooth durch die Kampagne und wechselt später vergleichsweise sauber ins Endgame.

Und wenn ihr nicht gerade gegen Bosse kämpft, reichen zwei Tasten vollkommen aus. Der klare Nachteil: Mana kann zeitweise knapp werden. Mit dem neuen Update könnt ihr viele Builds direkt in den neuen Build Planner von Path of Exile 2 importieren. Das erleichtert die Planung und Anpassung enorm.

Egal für welchen Spielstil ihr euch entscheidet, wichtig ist, dass ihr Spaß habt und euch wohlfühlt. Die Community bietet zahlreiche Ressourcen, falls ihr bei der Umsetzung Hilfe benötigt. Viel Erfolg beim Start in das neue Update





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