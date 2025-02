Path of Exile 2 Opfer des Hackerangriffs - Unterstützung versagt

Ein Admin-Account von Path of Exile 2 wurde im Dezember 2024 gehackt und Hacker konnten die Accounts von Spielern übernehmen und 115 € ausgeben. Betroffene Spieler fühlen sich vom Support im Stich gelassen, da es ihnen schwerfällt, ihre Accounts wiederzuerlangen.

Im Dezember 2024 wurde ein Administratorenkonto von Path of Exile 2 gehackt. Der Angreifer konnte den Steam- Support davon überzeugen, dass ihm das Konto gehörte und erhielt so Zugriff auf zahlreiche Spielerdaten. Zu diesen Daten gehörten unter anderem der Code, der zum Entsperren eines aufgrund von Anmeldungen aus einer anderen Region gesperrten Kontos benötigt wird.

Obwohl der Hacker keine Passwörter einsehen konnte, gelang es ihm mithilfe der gesammelten Informationen, einige Konten zu übernehmen, bevor die Entwickler ihre Spieler warnten. Eines Morgens fanden Spieler eine unberechtigte Abbuchung von etwa 115 € auf ihrem PayPal-Konto vor. Viele wendeten sich direkt an PayPal und meldeten die Zahlung als unberechtigt. Andere bemerkten, dass nicht ihr PayPal-Konto, sondern ihr Path of Exile 2-Konto gehackt wurde und nahmen Kontakt mit dem Support auf. Nach längerem Warten entschieden sich auch die letzten Spieler, die Zahlungen bei PayPal als unberechtigt zu melden. PayPal kümmerte sich wohl um die Anliegen der Nutzer und buchte das Geld auf die Konten zurück. In Path of Exile führt jedoch die Rückbuchung von Zahlungen zu einer Konto-Sperre. Obwohl die Hacker die Accounts der Spieler übernahmen und ohne deren Wissen meist 115 € für 4 Produkt-Schlüssel von Path of Exile 2 ausgaben, waren es am Ende die Accounts der Spieler, die gesperrt wurden, weil sie die Keys der Hacker nicht bezahlen wollten. Die Betroffenen wandten sich erneut an den Support, schließlich waren sie nicht für den Missbrauch ihrer Accounts verantwortlich. Doch auf eine Antwort vom Support mussten sie lange warten. Nutzer, die Opfer des Hacker-Angriffs wurden, beschwerten sich, dass sie etwa 7 Wochen danach immer noch nichts vom Support hörten. Ihre Accounts seien immer noch gebannt. Der Support von Path of Exile ist jedoch mit mehr als einer halben Million Anfragen überlastet und kommt nur mühsam voran. Doch für DenseCrumpM ist das Maß voll. Er und einige andere fühlen sich vom Support im Stich gelassen. DenseCrumpM will seinen Account, den er bereits 2018 erstellt und mit allerlei Ingame-Käufen ausgestattet hat, zurückbekommen. Er meldete sich auf Reddit und fand Gleichgesinnte und bekam Aufmerksamkeit für sein Problem, auch von Seiten der Entwickler. Die haben sich inzwischen wohl durch die ganzen Anfragen gearbeitet und die ersten Accounts von Betroffenen wiederhergestellt. Auch wenn noch nicht alle Betroffenen ihren Account wieder haben, scheint das Warten bald ein Ende zu haben, sodass alle Spieler wieder auf ihre Charaktere zugreifen können





