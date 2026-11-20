Grinding Gear Games plant den offiziellen Start von Path of Exile 2 am 6. Dezember 2026 in Busan. Jonathan Rogers nennt 1 Million gleichzeitige Spieler als konkretes Ziel für Steam.

Jonathan Rogers, leitender Entwickler bei Grinding Gear Games, hat während eines Interviews mit Kakao Games in Busan den finalen Release-Termin für Path of Exile 2 bestätigt. Der offizielle Start des Action-RPGs ist für den 6. Dezember 2026 geplant. Diese Ankündigung schließt die Phase des Early Access ab, auf die Spieler seit geraumer Zeit warten.

Rogers erklärte, dass viele Fans des ersten Teils die Vorphase bewusst ignoriert haben, um den vollständigen Release nicht zu verpassen. Dieses Verhalten hat die internen Erwartungen bei Grinding Gear Games erheblich gesteigert. Die Entwicklungsteams planen die Veröffentlichung mit hohen Ambitionen, die über den bloßen Marktstart hinausgehen.

Also read Leere Hotels und Preissenkungen: Diese beliebten Urlaubsziele kämpfen 2026 mit weniger Gästen

Steam-Ziel und historische Vergleiche

Das unmittelbare Ziel von Grinding Gear Games ist es, auf der Plattform Steam mehr als 1 Million gleichzeitig aktive Nutzer zu erreichen. Rogers wies darauf hin, dass diese Zahl nur den Steam-Anteil abbildet und nicht die gesamte Spielerbasis umfasst. Viele Spieler werden das Spiel voraussichtlich auch auf anderen Plattformen nutzen, insbesondere in Korea.

Um das ambitionierte Ziel einzuordnen, blickt das Entwicklungsteam auf die historischen Bestwerte aktueller Titel. Elden Ring hielt bisher den neunten Platz der All-Time-Top 10 mit 953.426 gleichzeitigen Spielern. Cyberpunk 2077 belegt mit 1.054.388 Spielern den achten Platz. Path of Exile 2 strebt an, in etwas mehr als zwei Wochen in dieser Spitzengruppe zu landen.

Advertisement

Neuerungen und Gameplay-Anpassungen

Die finale Release-Version von Path of Exile 2 soll zahlreiche Probleme und Schwächen der aktuellen Early-Access-Version beheben. Dazu gehören spezifische Anpassungen an den Belohnungssystemen und der Kampfgeschwindigkeit. Die Entwickler planen gezielte Optimierungen, um das Spielerlebnis zu verbessern und Feedback der Community umzusetzen.

Ein bewusstes Design-Entscheid ist das Weglassen der Möglichkeit, die Hauptkampagne zu überspringen. Stattdessen sollen schnellere und einfachere Wege bereitgestellt werden, um neue Charaktere zu entwickeln. Diese Änderung zielt darauf ab, den Kern des Spiels zu bewahren und gleichzeitig den Einstieg für neue oder zurückkehrende Spieler zu erleichtern.

Spielerklassen und Wirtschaftssystem

Für die neue Schatten-Klasse werden spielbare Builds eingeführt, die nicht auf Verstohlenheit basieren. Die Entwickler setzen hierbei auf eine andere Spielweise mit Fokus auf Dolche. Diese Erweiterung bietet Spielern mehr taktische Vielfalt bei der Charaktererstellung und passt sich den unterschiedlichen Vorlieben der Fangemeinde an.

Grinding Gear Games wird das Bezahlmodell beibehalten, das Path of Exile 1 zu einem nachhaltigen Erfolg gemacht hat. Das Spiel wird als Free2Play-Titel veröffentlicht. Dies stellt eine wichtige Entscheidung dar, um die Hürde für neue Spieler so niedrig wie möglich zu halten und gleichzeitig das langfristige Engagement der bestehenden Community zu fördern.

Advertisement

Zukünftige Inhalte und Liga-Updates

Neben der neuen Schatten-Klasse wurde eine weitere Klasse für den Free2Play-Release vorgestellt. Zudem gab es eine große Ankündigungsrunde zu kommenden Inhalten. Die Entwickler planen, regelmäßig neue Ligen und Spielinhalte vorzustellen, um das Angebot langfristig aktuell zu halten.

Die Erwartungen an den 6. Dezember 2026 sind hoch, da sowohl alte als auch neue Spieler auf das Update hoffen. Die Kombination aus bewährter Mechanik und neuen Klassen soll das Spiel auch nach dem Early Access attraktiv machen. Grinding Gear Games bleibt überzeugt, dass die breite Mehrheit der Spieler das Spiel genießen wird.