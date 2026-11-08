Path of Exile 2 Release: Grinding Gear Games kündigt 1.0 für Dezember 2026 an

Grinding Gear Games beendet die Early-Access-Phase von Path of Exile 2 am 11. Dezember 2026. Details zu neuen Klassen, Atlas-Updates und Parallel-Ligen für das Originalspiel.

Grinding Gear Games hat auf der Exilecon 2026 die endgültige Roadmap für Path of Exile 2 offengelegt. Die Entwicklung des Action-Role-Playing-Games nähert sich ihrem Ziel: Die finale Version 1.0 ist für den 11. Dezember 2026 fest terminiert. Dieser Meilenstein markiert den offiziellen Abschluss der Early-Access-Phase, die zwei Jahre zuvor am 6. Dezember 2024 gestartet wurde. Der Titel wird auf Steam sowie über den offiziellen Launcher von Grinding Gear Games verfügbar sein.

Neue Inhalte und Klassen-Überarbeitung

Die Version 1.0 führt bedeutende Erweiterungsinhalte für die Spielerbasis ein. Mit dem Launch werden die Charakterklassen Shadow und Duelist offiziell in den Haupttitel integriert. Der Shadow nutzt Dolche und setzt auf Taktiken wie Schleichen, Fallen und Schattenfertigkeiten. Der Duelist führt Schwerter und bringt etablierte Fähigkeiten wie Cyclone in das Spielgeschehen ein. Diese Ergänzungen schließen die inhaltliche Lücke, die während der Vorveröffentlichungsphase bestand.

Also read EU AI Act: Was die neuen Transparenzpflichten für Praxen bedeuten

Neben den neuen Klassen schließt die Kampagne der Version 1.0 die Akten 5 und 6 ab. Ein zentrales Element dieser Abschlussakte ist die Rückkehr der Spieler nach Oriath. Die narrative Reise führt die Charaktere somit in eine bekannte und historisch bedeutsame Region der Spielwelt. Diese Erweiterungen dienen dazu, das bisherige Gameplay-Volumen signifikant zu vergrößern und den Story-Bogen abzuschließen.

Liga Conquerors of Wraeclast und Endgame-Changes

Der Start der Version 1.0 fällt zeitlich mit der ersten Liga der neuen Generation zusammen. Unter dem Namen Conquerors of Wraeclast erhalten die Spieler die Möglichkeit, Armeen zu rekrutieren und eine eigene Burg auszubauen. Dieses neue Mechanik-Paar bietet eine strategische Tiefe, die über das reine Charakter-Leveling hinausgeht. Es etabliert einen neuen Fokus auf territoriale Kontrolle und Ressourcenmanagement im Endgame.

Advertisement

Der Umbau des Endgame-Systems stellt eine der tiefgreifendsten Veränderungen seit Bestehen des Franchises dar. Der Atlas-Baum, das zentrale System zur Charakter- und Builds-Progression, wird massiv komprimiert. Von mehr als 300 Knotenpunkten schrumpft das Netzwerk auf etwa 70 wesentliche Elemente. Dieser Schritt soll die Übersichtlichkeit erhöhen und die Komplexität für neue sowie erfahrene Spieler besser handhabbar machen.

Zusätzlich zum Atlas-Redesign wird die Item-Ökonomie grundlegend überarbeitet. Mehr als 70 einzigartige Items erfahren eine vollständige Neubewertung ihrer Mechaniken und Effekte. Komplementär dazu kommen rund 40 völlig neue einzigartige Gegenstände hinzu, die innovative Spielweisen ermöglichen sollen. Das Endgame bietet darüber hinaus über 25 neue Karten mit den Bossen der neuen Akten 5 und 6 an.

Strategie und parallele Veröffentlichungen

Path of Exile 2 ist als Free-to-play-Titel konzipiert und öffnet den Zugang für ein breites Publikum ohne Einstiegshürden. Eine besondere Entscheidung der Entwickler ist der Erhalt des Originalspiels. Path of Exile 1 bleibt weiterhin spielbar und wird parallel zur neuen Version betrieben. Beide Titel sollen fortan eigene, unabhängige Ligen-Saisons durchlaufen, um die jeweilige Spielerbasis gezielt anzusprechen.

Die Planung der nächsten Content-Slots zeigt eine enge Verknüpfung der beiden Titel. Bereits am 13. November startet die Liga 3.30 Covens of Umbra für das erste Path of Exile. Dies geschieht fast zwei Monate vor dem Final-Release von Path of Exile 2. Die zeitliche Abfolge demonstriert die Kapazitäten von Grinding Gear Games, beide Projekte gleichzeitig mit qualitativ hochwertigen Updates zu versorgen.

Advertisement

Die Ankündigung auf der Exilecon 2026 festigt die Position von Grinding Gear Games als führender Entwickler im Genre der Action-RPGs. Die Kombination aus Free-to-play-Modell, tiefgreifenden Endgame-Überarbeitungen und der parallelen Pflege des Vorgängers bietet ein einzigartiges Ökosystem. Spieler können sich auf den 11. Dezember 2026 freuen, an dem die definitive Version des Nachfolgers erscheint.