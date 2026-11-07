Path of Exile 2: Shadow-Klasse und Wraecst-Liga am 11. Dezember

Path of Exile 2 startet am 11. Dezember als Free2Play-Titel. Die neue Schatten-Klasse und die Strategiespiel-Liga Conquerors of Wraecst sorgen für Aufregung unter ARPG-Fans.

Grinding Gear Games hat auf der ExileCon umfassende Details zur Veröffentlichung von Path of Exile 2 preisgegeben. Die Version 1.0 ist für den 11. Dezember fest terminiert und das Spiel wird an diesem Tag kostenlos als Free2Play-Titel veröffentlicht werden. Alle bisher angekündigten Inhalte sind im Startpaket enthalten, was die Zugänglichkeit für neue Spieler erheblich erleichtert.

Die neue Schatten-Klasse und ihre Fähigkeiten

Parallel zum Launch führt Path of Exile 2 die Spielklasse Schatten ein, deren Gameplay-Mechaniken starke Ähnlichkeiten mit dem Jäger aus Diablo 4 aufweisen. Die Schatten-Klasse nutzt Dolche, Stealth-Strategien und Bomben, um Gegner im Nahkampf zu besiegen. Eine zentrale Innovation ist die Ressource Dunkelheit, die für bestimmte Fähigkeiten erforderlich ist.

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Zusätzlich zu den Nahkampftechniken kann der Schatten Schemen beschwören, die ihn aktiv im Kampf unterstützen. Eine weitere einzigartige Fähigkeit erlaubt es dem Charakter, in das Schattenreich einzudringen. Für den Release stehen zwei spezifische Aszendenzen zur Verfügung, die den Spielstil weiter spezialisieren.

Strategische Elemente der Wraecst-Liga

Die Launch-Liga trägt den Namen Conquerors of Wraecst und transformiert das traditionelle ARPG-Format um strategische Elemente. Spieler können hier Armeen aufstellen und Festungen bauen, was den Modus vergleichbar mit bekannten Strategy-Spielen macht. Das primäre Ziel ist die Einnahme und Behauptung von hundert Festungen unter Einsatz von Belagerungswaffen.

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Beim Start wählen die Spieler eine der drei Fraktionen Karui, Ezomyte oder Maraketh, für die sie antreten. Jedes eroberte Territorium gewährt Zugang zu besonderen Jagdgründen und erhöht die Rarität der gefundenen Items. Dieser Mechanismus belohnt aggressives Expansionstreiben und strategisches Management der eigenen Ressourcen.

Die visuelle und mechanische Ausgestaltung erinnert an eine Mischung aus Heroes of Might and Magic und Total War, jedoch mit einer starken Ästhetik, die an Herr der Ringe: Schlacht um Mittelerde erinnert. Fans schätzen besonders, dass sie nach dem Aufstellen der Einheiten selbst an vorderster Front im Gefecht stehen können und nicht nur passiv zuschauen.

Kommandanten und Reforging-System

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Wraecst-Liga ist das System zur Rekrutierung von Kommandanten. Bis zu drei Einheiten können die Armeen führen und besitzen jeweils individuelle Stärken und Schwächen. Diese Auswahl hat direkten Einfluss auf die taktische Ausrichtung der Kampagnen und erfordert eine sorgfältige Planung.

Neben den strategischen Aspekten führt die Liga ein Reforging-System ein. Dieses Werkzeug ermöglicht es Spielern, unerwünschte Modifikatoren von Items zu entfernen und durch leistungsfähigere Attribute zu ersetzen. Diese Funktion soll die Item-Progression fairer gestalten und die Motivation für das Sammeln von Ausrüstung steigern.

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Zusätzliche Neuerungen und Community-Reaktion

Grinding Gear Games hat auf der ExileCon neben der Klasse und der Liga weitere Verbesserungen angekündigt. Dazu gehören neue Skills sowie Überarbeitungen an bestehenden Aszendenzen wie dem Infernalisten, dem Blutmagier oder dem Söldner. Diese Anpassungen zielen darauf ab, die Balance und das Gameplay aller Charakterklassen zu optimieren.

Die Reaktion der Community fällt bisher durchweg positiv aus. Viele Spieler äußern ihre Begeisterung für die Kombination aus klassischem ARPG-Gameplay und neuen strategischen Schichten. Besonders der Duellant hat bei vielen Testern für eine positive Überraschung gesorgt, obwohl einige traditionell anderen Genres treu geblieben sind.