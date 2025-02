Path of Exile enthüllt 19 neue Subklassen in „The Legacy of Phrecia“ Event

Path of Exile erhält mit dem neuen Event „The Legacy of Phrecia“ 19 neue Subklassen, ein aktualisiertes Endgame-Kartensystem und zeitlich begrenzte Belohnungen.

Path of Exile, die beliebte Action-Rollenspiel-Serie von Grinding Gear Games , erhält mit „The Legacy of Phrecia“ eine neue Event -Liga mit 19 neuen Sub-Klassen. Spieler können sich auf ein beständiges Gameplay freuen, das neue Herausforderungen und Belohnungen bietet. Das Event ist jedoch zeitlich begrenzt und läuft vom 20. Februar 2025 bis zum 23. März 2025. „The Legacy of Phrecia“ bringt ein neues Endgame -Kartensystem mit sich.

Anstatt des bekannten Atlas-Baums finden Spieler jetzt Idole, die sie in einem neuen Menü verwenden können, um ihre Karten aufzuwerten. Das Event bietet auch Belohnungen für alle Spieler, die das Endgame erreichen. Für alle 20 Charakterlevel bis Level 80 gibt es ein Ausrüstungsteil des „Autumn Knight Armour“-Sets. Dieses Set wird auch in Path of Exile 2 verfügbar sein. Spieler, die während der ersten Woche des Events zwei Stunden einen Twitch-Stream mit aktivierten Drops ansehen, erhalten einen passenden Umhang.Die frühen Details zu „The Legacy of Phrecia“ wurden auf einem offiziellen Blog-Eintrag veröffentlicht. Spieler können sich auf neue Story-Elemente, Charakter-Designs und Herausforderungen einstellen. Das Event ist eine Antwort auf die Kritik der Community an der Einstellung der Ressourcen für Path of Exile 1. Spieler hatten sich auf die doppelte Ladung ARPG gefreut und waren enttäuscht, als die Entwickler ankündigten, keine neuen Inhalte für Path of Exile 1 zu entwickeln. Am Ende knickten die Entwickler ein und versprachen neue Inhalte, die jetzt mit „The Legacy of Phrecia“ ins Spiel kommen.





