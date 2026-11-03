Pathologie-Netzwerk Brandenburg: Kalinski leitet drei Kliniken

Thomas Kalinski vereint ab September 2026 die Leitung der Pathologien in Brandenburg. Das neue Netzwerk bündelt Expertise für Krebsdiagnostik und Ausbildung.

Das Universitätsklinikum Brandenburg an der Havel, das Universitätsklinikum Ruppin-Brandenburg in Neuruppin und das Evangelische Krankenhaus Neuruppin (EvB) vernetzen ihre pathologischen Institute zu einem übergeordneten Fachbereich. Dieser strukturelle Zusammenschluss zielt darauf ab, diagnostische Schwerpunkte und klinische Erfahrungen standortübergreifend zu nutzen. Ziel ist es, komplexe medizinische Fragestellungen durch fachlichen Austausch zwischen den Instituten präziser zu beantworten und die Versorgungsqualität zu steigern.

Zentrale Führung unter Thomas Kalinski

Die gesamte fachliche Leitung der drei pathologischen Institute wird in einer Hand liegen. Thomas Kalinski, der seit 2023 Chefarzt des Instituts für Pathologie am Universitätsklinikum Brandenburg an der Havel ist, übernimmt sukzessive weitere Verantwortungsbereiche. Seit dem Jahr 2025 führt er zusätzlich als Chefarzt das Institut für Pathologie und Zytologie am Universitätsklinikum Ruppin-Brandenburg. Ab dem 1. September 2026 tritt er zudem die Verantwortung für das Institut für Pathologie am EvB an. Damit ist sichergestellt, dass alle drei Standorte unter einer einheitlichen fachlichen Führung operieren.

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Bündelung moderner Diagnostikverfahren

Durch das neu geschaffene Netzwerk werden spezialisierte Untersuchungen gebündelt, die für moderne Therapien essenziell sind. Ein zentraler Fokus liegt dabei auf der Molekularpathologie, deren Ergebnisse für viele aktuelle Krebstherapien entscheidend sind. Die Vernetzung ermöglicht es, unterschiedliche diagnostische Kapazitäten zusammenzuführen und bei schwierigen Fällen eine umfassende Beratung sicherzustellen. Dies nutzt Patientinnen und Patienten unmittelbar, da mehr fachliche Erfahrung in die Beurteilung ihrer individuellen Erkrankung einfließen kann.

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Auswirkungen auf die Patientenversorgung

In der Pathologie werden Gewebe- und Zellproben untersucht, die beispielsweise während einer Magenspiegelung, einer Biopsie oder einer Operation entnommen werden. Hinter jeder dieser Proben steht nach Ansicht von Thomas Kalinski ein Mensch, der Klarheit über seine Erkrankung und die nächsten Behandlungsschritte benötigt. Durch den Zugriff auf die Expertise von drei erfahrenen Pathologie-Teams und das volle Spektrum der modernen pathologischen Diagnostik können Diagnosen im Rahmen des Netzwerks fundierter gestellt werden. Dies dient der Optimierung der weiteren Behandlungsstrategien für die Betroffenen.

Vorteile für die ärztliche Weiterbildung

Neben der direkten Patientenversorgung bietet das Netzwerk signifikante Vorteile für die Aus- und Weiterbildung von Fachärztinnen und -ärzten. Eine Weiterbildung innerhalb dieses Verbunds erlaubt es den Lernenden, ein breiteres Spektrum an Krankheitsbildern und Untersuchungsmethoden kennenzulernen, als es ein einzelnes Institut bieten könnte. Diese Diversifizierung der Ausbildungsangebote macht die Facharztausbildung in Brandenburg attraktiver und trägt dazu bei, qualifiziertes medizinisches Personal für die Region zu binden und zu fördern.