Patient aus forensischer Psychiatrie entfällt in Rostocker Innenstadt - Polizei setzt Fährtenhunde ein

Ein 26‑jähriger Patient der forensischen Psychiatrie Rostock flüchtete während eines begleiteten Ausgangs. Die Polizei suchte mit mehreren Streifenwagen und Fährtenhunden in der Innenstadt, fand den Mann jedoch bisher nicht. Das Justizministerium sieht keine akute Gefahr.

In der Rostock er Innenstadt kam es am Mittwochnachmittag zu einer dramatischen Flucht eines 26-jährigen Patienten aus der forensischen Psychiatrie der örtlichen Nervenklinik. Der junge Mann befand sich im Rahmen eines begleiteten Ausgangs mit einem betreuenden Pfleger in einem Geschäft in der belebten Steinstraße, als er plötzlich die Gelegenheit nutzte, sich unbemerkt von seinem Aufsichtspersonal zu entfernen.

Der Pfleger reagierte sofort, versuchte die Verfolgung aufzunehmen, verlor die Person jedoch aus dem Blickfeld, als der Patient in das Gedränge der Einkaufsmeile eindrang. Mehrere Polizeibeamte, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in der Nähe befanden, wurden umgehend alarmiert und rückten mit mehreren Streifenwagen, darunter auch speziell ausgebildete Hundeführer, zum Einsatzort vor. Die Polizei setzte sofort eine intensive Suchaktion in Gang, die sich über mehrere Straßenzüge der historischen Altstadt erstreckte.

Mithilfe einer Geruchsprobe, die von einem Kleidungsstück des Flüchtigen genommen wurde, konnte ein speziell ausgebildeter Fährtenhund eine Duftspur aufnehmen. Diese führte die Vierbeiner zunächst über die belebte Kröpeliner Straße, wo Passanten und Ladeninhaber aufmerksam beobachteten, wie das Tier konzentriert seiner Aufgabe nachging. Ein zweiter Fährtenhund wurde eingesetzt, um parallel eine weitere mögliche Route zu prüfen, und wies darauf hin, dass die Spur in die Langen Straße überging.

Trotz dieser intensiven Bemühungen blieb das gesuchte Individuum bislang unauffindbar; sowohl in der Kröpeliner Straße als auch in der Langen Straße konnten die Beamten und ihre tierischen Helfer keine sichtbare Spur mehr aufnehmen. Das Justizministerium betonte, dass nach aktuellem Kenntnisstand von keiner Gefahr für Dritte oder für den Betroffenen selbst auszugehen sei. Der Patient, der wegen mehrfacher Verstöße gegen das Gesetz gegen den unzulässigen Aufenthalt in einer forensischen Einrichtung in Haft war, habe sich bislang nicht gewalttätig verhalten.

Die Behörden setzen die Suche jedoch fort und rufen die Bevölkerung dazu auf, mögliche Hinweise unverzüglich zu melden. Zusätzlich werden Überwachungskameras aus dem betroffenen Gebiet ausgewertet, um den Fluchtweg des Mannes zu rekonstruieren und weitere Hinweise zu gewinnen. Die Polizei hält die Lage unter ständiger Beobachtung und plant, in den nächsten Stunden weitere Suchtrupps, unter anderem mit mobilen Einheiten und zusätzlichen Hundeführern, einzusetzen.

Der Vorfall hat in Rostock eine breite Diskussion über die Sicherheit von begleiteten Ausgangsmaßnahmen und den Umgang mit psychisch erkrankten Straftätern ausgelöst. Während einige Experten fordern, die Aufsichtspersonen stärker zu schulen und die Begleitungsregeln zu verschärfen, warnen andere davor, die Bewegungsfreiheit von Patienten unnötig einzuschränken, da dies das Risiko von Eskalationen erhöhen könnte.

Die aktuelle Situation bleibt angespannt, und die Stadtverwaltung hat angekündigt, in den kommenden Tagen ein Rundschreiben herauszugeben, das klare Leitlinien für zukünftige begleitete Ausgänge festlegt, um sowohl die Sicherheit der Öffentlichkeit als auch die Rechte der Betroffenen zu gewährleisten





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