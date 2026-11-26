Die Staatsanwaltschaft wirft einem Arzt fahrlässige Tötung durch Unterlassung vor. Wann der Prozess beginnt, ist unklar.

Das Schild am Eingang zum Gerichtsgebäude in der Berliner Turmstraße mit Sitz von Amtsgericht Tiergarten, Landgericht I und Staatsanwaltschaft. vor Gericht kommen. Die Staatsanwaltschaft Berlin wirft dem 46-Jährigen fahrlässige Tötung durch Unterlassung vor und hat Anklage erhoben, wie ein Behördensprecher mitteilte.

Wann es zum Prozess kommt, ist noch unklar. Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Die Anklage wirft dem Mediziner vor, seine Patientin mangelhaft betreut zu haben, nachdem er ihr eine Spritze gegeben hatte.

Advertisement

Advertisement

Die 64 Jahre alte Frau war demnach bei ihm wegen chronischer Schmerzen im Bereich der Halswirbelsäule in Behandlung. Am 31. Januar 2024 kam sie dann nach den Ermittlungen zum Arzt und bekam ein Medikament zur örtlichen Betäubung gespritzt. Die Patientin soll danach von einem Wärmegefühl im rechten Arm berichtet haben.