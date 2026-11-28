Wie die Mutter, so die Tochter – GALA zeigt süße Partnerlooks von Mutter und Tochter, aber auch misslungene Familien-Styles.

Nicht nur Paare, auch Mütter und Töchter stimmen ihre Outfits gern aufeinander ab. GALA zeigt Ihnen die Partnerlooks der Star-Familien. Patrice Aminati und ihre Mutter Patrice Fischer erscheinen als Mutter-Tochter-Doppel bei der Pressekonferenz zum SemperOpernball 2027 unter dem Motto"Vivi il momento – Eine Nacht in Elbflorenz".

Die Ähnlichkeit der beiden ist kaum zu übersehen – und auch modisch gehen die beiden auf's Ganze: Im gemusterten Hemdkleid und mit weißer Rüschenbluse sehen die beiden einfach zauberhaft aus.. Während andere Mütter die Outfits ihrer Töchter dezent, geschmackvoll und niedlich auf ihr eigenes abstimmen, geht Kim in die Vollen. Nicht selten sehen wir die kleineund ihre Suri in bequemen, weißen Sommerkleidchen aus. Aber auch die älteren Mamas und Töchter im Partnerlook machen eine gute Figur, so wieeignen sich Sneakers.

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Die trendy Schuhe gibt es schließlich in allen erdenklichen Farben und Größen. Zum ersten Geburtstag seiner Tochter hat Papa Lucas Cordalis seiner Daniela und Töchterchen Sophia pinkfarbene Sneakers im Partnerlook geschenkt.