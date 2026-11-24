Während sie selbst palliativ behandelt wird, verabschiedet sich Patrice Aminati mit emotionalen Worten von drei Freundinnen.

Während sie selbst palliativ behandelt wird, verabschiedet sich Patrice Aminati mit emotionalen Worten von drei Freundinnen. Sie waren an ihrer Seite, als die Krankheit ihr Leben auf den Kopf stellte.

Jetzt sind sie selbst gestorben. Influencerin, die unheilbar an Hautkrebs erkrankt ist, hat sich auf Instagram von drei verstorbenen Freundinnen verabschiedet. Ihre Storys dazu veröffentlichte sie am Montag .

Also read Patrice Aminati nimmt Abschied von drei Freundinnen

Darin schildert sie, dass die drei Frauen sie während ihrer eigenen Erkrankung begleitet hatten. An ihre rund 238.000 Follower richtete Aminati wenige, aber sehr persönliche Worte: „Gedenken und Abschied von Freundinnen. Erinnern und Dank an dich, liebe Lena, liebe Tina, liebe Nina ...

“Am intensivsten erinnerte sich die 31-Jährige an Lena. Die Freundin hatte 2025 – wie Aminati selbst – die Diagnose „Malignes Melanom im Stadium IV“ bekommen. Dieselben Therapien, dieselben Ängste, dieselben Hoffnungen: Dieser Schicksalsschlag habe die beiden Frauen eng zusammengeschweißt, so Aminati. Ihre Zeilen an Lena gehen unter die Haut.

Advertisement

„Du warst jemand, der ohne viele Worte verstand, was es bedeutet, diesen Weg zu gehen“, schrieb die Influencerin. Und weiter: „Ich hoffe von Herzen zu Herzen, dass meine Gedanken und Gebete Dich erreichen.

“ Doch nicht nur Lena widmete sie einen Dank. Auch für ihre beiden anderen Freundinnen fand Aminati ganz persönliche Worte. Für Tina habe die Familie immer an erster Stelle gestanden. Sie sei „eine junge Mama voller Lebensfreude, Stärke und Liebe“ gewesen, schrieb Aminati.

Bleibt Nina. Sie hatte Aminati nach deren Diagnose sofort in der Gemeinschaft aufgenommen – dafür bedankte sich die Influencerin in ihrem Beitrag.

„Du warst eine der Ersten, die mich aufgefangen und gezeigt haben, dass ich mit meinem Schicksal nicht allein bin, ein Leben möglich ist“, heißt es dort.im März 2023, nur wenige Monate nachdem ihre Tochter Charly zur Welt gekommen war: schwarzer Hautkrebs. Inzwischen ist die Erkrankung im vierten Stadium, die Influencerin wird palliativ behandelt. Von Moderator Daniel Aminati lebt sie getrennt. Wie ernst ihre Lage ist, zeigte sich erst vor wenigen Tagen.

Advertisement

Nach eigenen Angaben auf Instagram ging es ihr ab der Mittagszeit gesundheitlich deutlich schlechter. Sie musste ihren Urlaub vorzeitig abbrechen und sich erneut ins Krankenhaus begeben.