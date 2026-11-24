Nach der Diagnose schwarzen Hautkrebs im März 2023 verliert Patrice Aminati drei enge Freundinnen. Sie gedenkt Lena, Tina und Nina mit bewegenden Worten und teilt ihre Trauer online.

Die Diagnose schwarzer Hautkrebs im März 2023 hat das Leben von Patrice Aminati (31) grundlegend verändert. Mittlerweile gilt ihre eigene Erkrankung als unheilbar, was sie zu einer offenen Fürsprecherin für Krebsbetroffene gemacht hat. Nun muss die Influencerin einen schweren persönlichen Verlust verkraften und trauert um drei eng verbundene Freundinnen.

Aminati gedenkt Lena, Tina und Nina, die den gemeinsamen Kampf gegen die tödliche Krankheit verloren haben. Die drei Frauen waren zwar nicht in der breiten Öffentlichkeit präsent, spielten jedoch eine entscheidende Rolle in Aminatis Leben. Über ihre Instagram-Story nimmt sie nun Abschied von ihnen und teilt ihre tiefe Trauer mit ihren Followers.

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Gemeinsame Kraft durch schwere Diagnose

Lena erhielt im Jahr 2025 die gleiche erschütternde Diagnose in einem fortgeschrittenen Stadium. Die Schicksale der Frauen verbanden sich durch diese schwere Erkrankung. Aminati erinnert sich daran, wie sie sich gegenseitig Mut zusprachen und sich aufrecht hielten. Sie feierten jeden noch so kleinen Fortschritt, den sie in ihrem gemeinsamen Weg verbuchen konnten.

Die Freundschaft ging jedoch weit über die rein medizinische Situation hinaus. Aminati betont, dass ein Mensch viel mehr ist als eine bloße Diagnose. Der gemeinsame Kampf diente als Kitt, der die Gruppe zusammenhielt, während sie durch die schwierigste Zeit ihres Lebens navigierten. Diese tiefe Verbindung war der Grundstein für ihre enge Bindung.

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Tinas Lebensfreude und Ninas Unterstützung

Tina nimmt einen festen Platz in Aminatis Herz ein. Sie wird als eine junge Mutter voller Lebensfreude, Stärke und Liebe beschrieben. Besonders Tinas Liebe zu ihrer Familie und ihre allgemeine Freude am Leben sind es, die Aminati in bester Erinnerung behalten möchte. Diese positiven Eigenschaften prägten die Zeit, die sie verbrachten.

Nina hingegen war eine der ersten Personen, die Aminati in einer besonders schweren Phase ihrer eigenen Erkrankung auffingen. In einer Zeit, in der Aminati völlig niedergeschlagen war, zeigte Nina, dass sie mit ihrem Schicksal nicht allein ist und ein Leben weiterhin möglich bleibt.

Letzte Worte und bleibende Wärme

Was Aminati insbesondere an Nina in Erinnerung bleibt, sind die gemeinsamen Gedanken, Gebete sowie Ninas Humor und Lebensfreude. Selbst in ihren letzten Lebenstagen schickte Nina Sprachnachrichten von der Palliativstation an ihre Freundin. Diese letzten Gesten unterstreichen die Tiefe ihrer Verbundenheit.

Aminati verabschiedet sich mit den Worten, dass Nina nur vorausgegangen ist. Ihre Wärme, ihr Mitgefühl und ihr Lachen bleiben jedoch bestehen. Dieser Abschied zeigt, wie tief die emotionalen Bande zwischen den vier Frauen waren, die durch die Krankheit geformt wurden.

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Offener Umgang mit der Erkrankung

Patrice Aminati geht sehr offen mit ihrer eigenen Krebserkrankung um. Auf ihren sozialen Medien gibt sie ihren Followern regelmäßig Einblicke in ihren Alltag mit der Krankheit. Sie informiert transparent über ihren aktuellen Gesundheitszustand und nutzt ihre Plattform, um andere zu unterstützen und aufzuklären.

Durch die Trauer um Lena, Tina und Nina zeigt Aminati auch ihre menschliche Verletzlichkeit. Die gemeinsame Erfahrung des schwarzen Hautkrebses verknüpfte ihre Leben auf besondere Weise. Ihr öffentliches Gedenken ehrt die Erinnerung an diese Frauen und ihre Stärke.

Wann und wo Aminati die drei Frauen kennenlernte, bleibt unklar. Ihre Schilderungen lassen jedoch erahnen, dass es genau diese schweren Schicksale waren, die sie miteinander verbanden. Der Zusammenhalt in der Krise war stärker als die individuelle Tragödie.

Durch ihren offenen Umgang und die ehrliche Anteilnahme an den Schicksalen ihrer Freundinnen demonstriert Aminati die Bedeutung von Unterstützung im Kampf gegen Krebs. Ihre Botschaft bleibt, dass Gemeinschaft und Liebe auch in den dunkelsten Zeiten Halt spenden können. Die Erinnerung an Lena, Tina und Nina wird durch ihre Worte lebendig bleiben.