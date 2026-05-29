Patrice Evra warnt Arsenal vor dem Champions-League-Finale

Der frühere Manchester-United-Star Patrice Evra hat vor dem Champions-League-Finale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal eine deutliche Warnung an die Londoner ausgesprochen. Der 45-Jährige glaubt, dass PSG mit seinem offensiv extrem dominanten Angriffstrio die Gunners zerstören wird.

Der frühere Manchester-United-Star Patrice Evra hat vor dem Champions-League-Finale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal eine deutliche Warnung an die Londoner ausgesprochen. Der 45-Jährige glaubt, dass PSG mit seinem offensiv extrem dominanten Angriffstrio Ousmane Dembélé , Désiré Doué und Khvicha Kvaratskhelia die Gunners zerstören wird.

Evra ist der Meinung, dass Arsenal mutig auftreten muss, wenn es eine Chance haben will, den Titel zu gewinnen. Der Ex-Verteidiger ist jedoch auch der Meinung, dass ein Finale immer ein besonderes Spiel ist und dass alles passieren kann. PSG träumt von der erfolgreichen Titelverteidigung und gilt bei vielen Experten als leichter Favorit. Das Finale wird am Samstag in der Puskás Aréna in Budapest ausgetragen und wird von dem deutschen Schiedsrichter Daniel Siebert geleitet





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