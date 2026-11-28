Patricia Blanco gibt ihre Schulden in Höhe von rund 50.000 Euro bekannt. Während sie ihre Ex-Managerin mitverantwortlich macht, sucht sie selbst einen festen Job in der Gastronomie, um das Geld zurückzahlen.

Patricia Blanco hat sich zu ihrer finanziellen Lage geäußert und dabei eine konkrete Summe genannt. Ob sie Insolvenz anmeldet, ist noch offen. Eine Mitschuld gibt sie ihrem früheren Manager, die Hauptverantwortung sieht sie aber woanders.

Patricia Blanco hat erstmals offengelegt, wie tief sie in den roten Zahlen steckt.

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"Es geht schon um rund 50.000 Euro", sagte die Reality-TV-Teilnehmerin der "Bild". Aus der Ruhe bringt sie diese Summe offenbar nicht.