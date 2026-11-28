Patricia Blanco kämpft mit Schulden in Höhe von rund 50.000 Euro. Um finanziell wieder auf die Beine zu kommen, sucht der Reality-TV-Star jetzt sogar einen Job in der Gastronomie.

Patricia Blanco kämpft mit Schulden in Höhe von rund 50.000 Euro. Um finanziell wieder auf die Beine zu kommen, sucht der Reality-TV-Star jetzt sogar einen Job in der Gastronomie.

“ erklärt die 55-Jährige: „Es geht schon um rund 50.000 Euro. “ Eine Summe, die sie offenbar nicht als unüberwindbares Hindernis betrachtet. „So hoch ist es ja nicht. Eigentlich ja lächerlich“, sagtBesonders im Fokus steht derzeit der Streit mit ihrem Vermieter.

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Dieser fordert nach eigenen Angaben noch rund 9710 Euro an ausstehenden Mietzahlungen und hat deshalb Räumungsklage eingereicht. Der Fall wird vor dem Amtsgericht Reinbek in Schleswig-Holstein verhandelt. Eigentlich sollte inzwischen ein Urteil vorliegen. Doch daraus wird vorerst nichts: Der Direktor des Amtsgerichts, bestätigt gegenüber „Bild“: „Ein Verkündungstermin wurde aufgehoben und die mündliche Verhandlung wiedereröffnet.