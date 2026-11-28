Patricia Blanco spricht offen über ihre finanzielle Situation und beziffert ihre Schulden auf rund 50.000 Euro. Ob die Reality-TV-Teilnehmerin Insolvenz anmeldet, prüft sie noch.

Patricia Blanco spricht offen über ihre finanzielle Situation und beziffert ihre Schulden auf rund 50.000 Euro. Ob die Reality-TV-Teilnehmerin Insolvenz anmeldet, prüft sie noch. hat erstmals genannt, wie hoch ihre Schulden sind.

„Es geht schon um rund 50.000 Euro“, sagte die Reality-TV-Teilnehmerin der „Bild“. Die Summe beunruhigt dieWie Blanco ihre Verbindlichkeiten begleichen will, steht noch nicht fest. Auch ein Insolvenzverfahren zieht sie in Betracht, eine Entscheidung hat sie nach eigenen Angaben aber noch nicht getroffen.

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„Wir sind da gerade so dabei“, erklärte sie. „Wir wägen das mit der Insolvenz noch ab. “Als Grund für ihre finanzielle Schieflage nennt Blanco vor allem unregelmäßige Engagements im Fernsehen. „Meine Auftritte im TV sind leider nicht regelmäßig genug“, sagte Blanco.