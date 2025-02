Patricia Blanco und Benjamin G. trennen sich nach nur vier Monaten

Die Sängerin Patricia Blanco und ihr neuer Freund Benjamin G. haben sich nach nur vier Monaten Beziehung getrennt. Das bestätigte Patricia's Management gegenüber BILD. Die Trennung wurde von beiden Seiten als respektvoll bezeichnet, und es soll sich um eine einvernehmliche Entscheidung gehandelt haben. Gerüchten zufolge soll es zu Differenzen über Geld und den Altersvorteil gekommen sein.

Patricia Blanco und ihr neuer Freund Benjamin G. haben sich nach nur vier Monaten wieder getrennt. BILD erfuhr dies aus dem engsten Umfeld des Ex-Paares. Das Management von Patricia bestätigte: „Leider müssen wir heute die Trennung von Patricia Blanco und ihrem Verlobten Ben bekanntgeben. Eine Liebe mit viel Aufwind, einer sehr intensiven und schönen Zeit endet dann doch leider ohne Happy End. Beide möchten respektvoll miteinander umgehen und brauchen jetzt erst mal Abstand.

Es wurde sich darauf verständigt, sich öffentlich nicht zu diesem Thema zu äußern.“ Patricia und Benjamin lernten sich im Dezember 2024 bei der „Movie meets Media“-Party im Hamburger Luxus-Hotel „Atlantic“ kennen. Patricia erzählte damals BILD: „Ich bin sehr, sehr verliebt, mir geht es wunderbar, und ich habe den tollsten Mann der Welt kennengelernt.“ Das Paar wurde noch im gleichen Monat in Kitzbühel gesichtet, wo Benjamin Patricia sogar einen Ring schenkte und ihr die Frage nach der gemeinsamen Zukunft stellte. Patricia erzählte BILD: „Ich bin wahnsinnig glücklich und freue mich sehr über diesen Ring. Vor allem freue ich mich, mit Benjamin einen wirklich guten Mann gefunden zu haben. Wir genießen jede Minute zusammen.“ Woher rührt nun der Bruch in der scheinbar glücklichen Beziehung? Nach Informationen von BILD sollen sich die beiden zuletzt immer häufiger gestritten haben. Auch finanzielle Differenzen sollen eine Rolle gespielt haben. Der Altersvorteil von Benjamin gegenüber Patricia sei laut engen Bekannten ebenfalls ein Faktor, der zur Trennung beigetragen hat.Benjamin G., Inhaber einer florierenden Firma für Trocknungstechnik am Stadtrand von Hamburg, gilt als wohlhabend und großzügig. Er hat zwei kleine Söhne und war im Oktober 2024 gerade frisch getrennt. Patricia und er lernten einander im Ristorante „Il Posto“ in Reinbek bei Hamburg kennen. Bei der „Movie meets Media“-Party im Dezember in Hamburg waren die beiden frisch verliebt. Benjamin G. hatte Patricia sogar seiner Familie vorgestellt, jedoch wollte er sich gegenüber BILD zu der Trennung nicht äußern: „Von mir wird es kein Statement geben.“ Patricia Blanco war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.





