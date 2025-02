Patricia Blancos Verlobung mit Ben ist beendet

Die 54-jährige Sängerin und ihr Verlobter, ein Hamburger Unternehmer, haben sich nach einer intensiven Phase getrennt. Beide wünschen sich gegenseitigen Respekt und Abstand.

Patricia Blanco (54) hat ihren Verlobten Ben , einem Unternehmer aus Hamburg, verlassen. Das Management der Sängerin bestätigte am 10. Februar 2025 das Ende der Beziehung , die nach einer intensiven Phase „leider ohne Happy End“ zu Ende gekommen sei. In einer kurzen Erklärung wurde betont, dass beide Partner sich gegenseitig Respekt und Abstand wünschen und sich nicht weiter öffentlich zu der Trennung äußern wollen.

Die Beziehung des Paares wurde der Öffentlichkeit bekannt, als Patricia Blanco und Ben am 30. November 2024 gemeinsam auf dem roten Teppich des „Movie meets Media“ in Hamburg erschienen. RTL berichtete, dass sich die beiden etwa fünfeinhalb Wochen zuvor kennengelernt hatten. Blanco hatte ihre Gefühle für Ben als besonders intensiv beschrieben und von einer „Fusion“ gesprochen. Ben betonte seinerseits, dass er der „Mann an ihrer Seite“ sei, während Blanco im Rampenlicht stehe. Anfang Januar 2025 verriet Patricia Blanco, dass sie und Ben sich verlobt hatten. Bei einer Silvesterfeier hatte sie von Ben einen mit Diamanten besetzten Ring erhalten, der laut „Bild“ sowohl Freundschafts- als auch Verlobungsring symbolisieren sollte und die dauerhafte Verbindung des Paares darstellen sollte.Rund fünf Wochen später kam es nun zur Trennung. Patricia Blanco war vor ihrer Beziehung mit Ben etwa vier Jahre lang mit Andreas Ellermann liiert. Auch mit ihm war sie zweimal verlobt (im Juni 2020 und nach einer erneuten Annäherung im November 2022). Im Jahr 2023 trennte sich das Paar endgültig.





