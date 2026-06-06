Patricia S. wird von Schüssen getroffen - Polizei fahndet nach mindestens zwei Tätern

Patricia S. (50) wird von Schüssen getroffen, als sie vor einer Tankstelle wartet. Die Polizei fahndet nach mindestens zwei Tätern, die mit einem gestohlenen weißen Honda Civic unterwegs waren.

Patricia S. (50) saß vor einer Tankstelle in einem Auto und wartete auf ihren Fahrer. Dann hielt plötzlich ein weißer Honda neben dem Wagen, Schüsse fielen.

Die Täter feuerten bis zu 80 Mal auf das Auto. Doch die Kugeln trafen die offenbar Falsche. Nach bisherigen Ermittlungen galt der Angriff einer anderen Person. Diese soll zuvor in dem Wagen gesessen haben, war aber bereits ausgestiegen und mit jemand anderem weitergefahren.

Patricia S. hatte stattdessen den Platz im Auto eingenommen, weil sie eine Fahrgelegenheit benötigte. Die Schützen sollen das Fahrzeug schon vorher beobachtet haben. Wie Polizeichef Edwin Bergeron Jr. erklärte, hatten die Verdächtigen den Wagen zunächst auf einem Farmgelände in Hammond im Visier. Anschließend folgten sie ihm bis zu einer Tankstelle.

Als der Fahrer des Autos den Shop der Tankstelle betrat, schlugen die Täter zu. Sie fuhren neben den Wagen, zogen ihre Waffen und schossen los. Patricia S. wurde getroffen und noch am Tatort. Sie war ein absolut unschuldiges Opfer, sagte Polizeichef Bergeron auf einer Pressekonferenz.

Sie hatte mit der Sache nichts zu tun. Die Ermittler gehen derzeit von mindestens zwei bis drei Tätern aus. Laut Polizei waren sie mit einem gestohlenen weißen Honda Civic unterwegs. Das Fahrzeug war wenige Tage zuvor im Nachbarstaat Mississippi gestohlen worden.

Zum Motiv der Tat machten die Ermittler zunächst keine Angaben. Bergeron kündigte eine intensive Fahndung an. Wir werden nicht ruhen, bis diese Kerle im Gefängnis sitzen, sagte der Polizeichef. Die Attacke wurde von Überwachungskameras der Tankstelle aufgezeichnet





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