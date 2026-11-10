Patricia Schlesinger: Strafprozess vor Berliner Landgericht beginnt

Der Prozess gegen die ehemalige RBB-Intendantin Patricia Schlesinger beginnt vor dem Berliner Landgericht. 26 Vorwürfe der Untreue stehen zur Debatte, die die Karriere der Managerin beendeten.

Die dreifache ehemalige Intendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB), Patricia Schlesinger, hat nach drei Jahren Abstinenz wieder die Spitze der Medienbranche betreten. Seit Kurzem engagiert sie sich als spezialisierte Beraterin für Führungskräfte auf oberster Hierarchieebene bei der Berliner Agentur " Stella Circle". Dort präsentiert sie ihre Expertise für Krisenmanagement und öffentliche Erwartungen, während sie gleichzeitig einer einzigartigen juristischen Bewährung ausgesetzt ist. Ab diesem Dienstag muss sie sich vor dem Berliner Landgericht verantworten, da gegen sie wegen des Verdachts der Untreue ermittelt wird. Es handelt sich um den ersten Strafprozess dieser Art gegen eine Intendantin eines öffentlich-rechtlichen Senders in der deutschen Geschichte.

Neue Rolle als Führungskräfte-Beraterin

Patricia Schlesinger positioniert sich mit ihrem Slogan "Möchtest Du Deine Berufsqualität in neue Höhen bringen?" als Mentorin für High-Performing Executives. Sie bezeichnet ihre eigene Entlassung vor drei Jahren als wertvolle Berufserfahrung, die sie nun in ihre Beratertätigkeit einfließen lässt. Für die Agentur "Stella Circle", auf die sich Interviewanfragen nur schriftlich beziehen, spiegeln die von ihr betreuten Führungskräfte deren hohe Kompetenz wider. Schlesinger argumentiert, dass Führung auf höchster Ebene Orientierung in Ausnahmesituationen geben müsse und dabei Kenntnisse über medialen Druck, öffentliche Erwartungen sowie rechtliche Rahmenbedingungen unerlässlich seien.

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Hintergrund der Untreuevorwürfe gegen RBB

Die strafrechtliche Aufarbeitung bezieht sich auf eine Affäre, die im Sommer 2022 den RBB erschütterte und auf den gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland übergriff. Der Auslöser war ein Bericht der Branchenpublikation "Business Insider" vom Juni vor vier Jahren. Danach hatte Gerhard Spörl, der Ehemann von Patricia Schlesinger, einen Beratervertrag über mehr als 100.000 Euro bei der Messe Berlin geschlossen. Dieser Vertrag wurde durch Wolf-Dieter Wolf eingefädelt, der zugleich Chef des Verwaltungsrats des RBB war, der Aufsichtsgremium, das die Intendantin kontrollieren sollte.

Detailanalyse der finanziellen Belastungen

Darüber hinaus wurden luxuriöse Ausgaben der Intendantenetage zum Thema. Der Umbau kostete rund 1,4 Millionen Euro und umfasste unter anderem italienisches Parkett sowie eine begrünte Pflanzenwand. Auch der Dienstwagen, eine Audi A8 Limousine mit Massagesitzen, diente offenbar privaten Zwecken. Die Staatsanwaltschaft hat aus den damaligen Vorfällen 26 Fälle mutmaßlicher Untreue herausdestilliert. Zu den konkreten Summen gehören variable Vergütungsanteile, die zu 933.505 Euro an pflichtwidrigen Zahlungen geführt haben sollen. Hinzu kommen Zulagen für den ARD-Vorsitz in Höhe von rund 122.400 Euro.

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Weitere Belastungen und Angeklagte

Zusätzlich geht die Anklage von 4.871 Euro Spesen für zehn Abendessen in Schlesingers Wohnung aus sowie von 1.650,62 Euro für eine von Patricia Schlesinger und ihrem Mann unternommene Reise nach London, die sich der RBB bezahlen ließ. Mitangeklagt sind neben der ehemaligen Intendantin auch der ehemalige Verwaltungsratschef Wolf-Dieter Wolf, der Ex-Verwaltungsdirektor Hagen Brandstäter und die ehemalige Juristische Direktorin Susann Lange. Die Angeklagten sollen teilweise in wechselnden Konstellationen gehandelt haben. In sieben Fällen sieht die Staatsanwaltschaft einen besonders schweren Fall aufgrund der gewerbsmäßigen Begehungsweise bzw. des besonders hohen Schadens.

Prozessablauf und mögliche Sanktionen

Der Strafrahmen für besonders schwere Fälle der Untreue liegt bei bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe. Die Ermittlungen wurden vor allem durch Recherchen von Jörg Wagner vorangetrieben, der seit fast 30 Jahren das "Medienmagazin" auf der RBB-Welle "radioeins" verantwortet. Seine Enthüllungen im Sommer 2022 bildeten die Grundlage für die juristischen Konsequenzen. Für Patricia Schlesinger, die sich selbst als moralisch strenge Investigativjournalistin verstand, markiert der Prozess vor dem Berliner Landgericht einen tiefen Einschnitt in ihre Karriere und ihr öffentliches Image.